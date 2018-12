Cette acquisition permet à ADP de renforcer son offre internationale de gestion de la paie avec de nouvelles solutions, comme par exemple les services de paie aux expatriés.

Dans cet environnement mondial en évolution constante, ADP continue à tirer profit des opportunités de croissance avec un recours accru de la part d’entreprises de toutes tailles aux solutions internationales de gestion du capital humain (HCM – Human Capital Management) pour recruter, payer et gérer leurs effectifs dans le monde entier.

Fondé en 2003 et basé à Chicago, Celergo propose des services de paie multi-pays et combine une plateforme propriétaire basée sur le cloud avec un réseau local de prestataires afin d’assurer à ses clients et leurs collaborateurs une paie juste, en temps et en heure et conforme aux exigences réglementaires locales. Grâce à ses solutions complètes, Celergo a connu une croissance continue de ses clients, de sa présence géographique ainsi que de son réseau de partenaires. Le marché de sous-traitance multinationale de la paie représente aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’euros et se développe rapidement : les entreprises recherchant une meilleure visibilité sur leurs effectifs toujours plus internationaux, une gestion efficace et la garantie de la conformité de leurs paies internationales.

L’offre Celergo est disponible dès à présent et permet de gérer et de payer les collaborateurs dans plus de 140 pays par le biais d’une seule source, ainsi que d’assurer la conformité avec les lois et règlements locaux et internationaux via une plateforme basée dans le cloud. Cette solution garantit aux Responsables RH un accès simple à un éventail complet de rapports afin d’avoir une image exhaustive et juste de l’ensemble des données de paie et RH. Et ainsi de pouvoir participer au mieux au pilotage de la stratégie de leur organisation.

Don McGuire, Président d’ADP Employer Services International, a déclaré : « ADP est d’ores et déjà leader du segment en forte croissance qu’est la gestion globale du capital humain. L’acquisition de Celergo nous permettra d’exploiter une plateforme qui a fait ses preuves et qui améliorera à la fois l’expérience de nos clients et celle de nos partenaires. »