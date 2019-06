SmartFocus est une plateforme de marketing digital SaaS (Software as a Service) créée en 1999. La société a son siège social à Londres et opère à travers le monde avec une présence très forte en Europe et en Amérique du Nord. L’entreprise sert de nombreux secteurs notamment le retail et l’e-commerce, les médias, l’automobile, les transports et les loisirs.

L’acquisition de SmartFocus confirme les projets d’expansion géographique et de croissance annoncés par ACTITO à la suite de la cession de sa filiale MediQuality à l’entreprise américaine WebMD Health Corp.

« L’acquisition de SmartFocus renforce notre position sur le marché en tant que leader européen dans le secteur MarTech », a expliqué Benoît De Nayer, co-CEO et fondateur d’ACTITO. « Notre objectif est d’offrir aux marketeurs une alternative aux “marketing cloud” américains en nous adaptant mieux aux besoins et aux contraintes de la réglementation européenne. »

« ACTITO France est en très forte croissance depuis plusieurs années et SmartFocus dispose d’une très large base de clients en France, le siège historique de la société. Cette combinaison nous positionne désormais comme l’acteur incontournable sur le marché français. », précise Marc Désenfant, Directeur d’ACTITO France.

Sous la direction d’ACTITO, SmartFocus continuera de fournir à ses clients sa solution Message Cloud qui sera progressivement intégrée à la plateforme ACTITO. Le support et le service aux clients SmartFocus continueront d’être assurés par les équipes actuellement en place.

Kenya Rose, co-CEO et fondateur d’ACTITO, ajoute : « Nous sommes ravis de combiner les forces des deux entreprises pour renforcer notre offre innovante et adaptée aux besoins des marketeurs. » « Cet investissement va nous permettre de rester à la pointe de la technologie notamment grâce aux compétences et à l’expertise des deux sociétés. » « On ressent déjà un enthousiasme et une véritable synergie entre les deux équipes. »