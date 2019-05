L’adhésion aux PRI va permettre à Actis Asset Management de répondre aux attentes des investisseurs institutionnels, d’accentuer son positionnement et son rôle d’investisseur responsable : reportings toujours plus transparents, témoin d’une gestion responsable de la part des équipes d’Actis AM, prise en compte progressive de critères ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière d’investissement, intégration des exigences en termes de politique actionnariale et politique sectorielle sur des domaines sensibles.

« La signature des PRI nous donne une feuille de route détaillée et nous permet de bénéficier d’un accompagnement de qualité en termes de formation pour améliorer nos processus de reporting auprès des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, commente Thierry Dufay, directeur commercial et développement chez Actis Asset Management. Cette adhésion confirme également notre volonté de nous engager pleinement dans la voie de la finance responsable et durable. »

Fin mars 2019, Actis Asset Management a lancé le fonds Impact Carbon Long/Short Equity, investi dans les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effet de serres. Dans le cadre de sa politique d’investissement, ce nouveau véhicule favorise les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serres par euro de chiffre d’affaires. Cette approche vise ainsi à sélectionner les valeurs qui s’inscrivent dans une démarche environnementale vertueuse, dont le modèle économique est résilient et la valorisation attractive au regard des perspectives bénéficiaires. Ce lancement de fonds répond à la demande des investisseurs qui souhaitent avoir « un fonds qui permette un investissement vertueux par rapport aux générations futures », conclut Thierry Dufay.