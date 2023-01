Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Christophe Boucher, 45 ans, supervisera les équipes d’investissement, comprenant notamment l’équipe ESG, Operational Due Diligence (ODD), Manager Due Diligence (MDD), gestion de portefeuille, et stratégie et recherche quantitative. Il aura la responsabilité de la robustesse du processus d’investissement de l’entreprise et définira la stratégie d’investissement à travers une approche à la fois qualitative et quantitative.

François-Xavier Gennetais, CEO d’ABN AMRO Investment Solutions, déclare : "2023 ouvre un nouveau chapitre pour ABN AMRO Investment Solutions. La nomination de Christophe Boucher en tant que nouveau Directeur des investissements renforce notre volonté de devenir la première plateforme durable de multigestion en Europe continentale. Nous continuerons à nous développer en offrant les meilleurs produits et solutions de leurs catégories via notre structure en architecture ouverte."

A son poste, M. Boucher continuera à gérer une équipe d’analystes quantitatifs de premier ordre couvrant toutes les classes d’actifs. Il supervisera les processus d’investissement visant à déterminer les opportunités d’allocation stratégiques et tactiques, ainsi que la sélection des titres/gestionnaires et la construction des portefeuilles. Il renforcera les ambitions de la société en matière d’ESG, notamment à travers la sélection de stratégies durables "ESG originals", qui ont l’investissement responsable dans leur ADN et orientent le marché vers les meilleures pratiques.

Professeur agrégé d’économie et de finance, Christophe Boucher est diplômé en économie et en finance et a obtenu un doctorat en économie en 2006 à l’Université Paris XIII. Il a publié plusieurs analyses dans des journaux et des revues académiques.

Il a également reçu le "Young Economist Award" en 2006 de l’European Economic Association et le "Young Researcher in Economics Prize" de la Fondation Banque de France en 2010.