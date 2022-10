Sous l’autorité de Julien Garnier, Angdy Ma aura sous sa responsabilité la supervision du respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à ABN AMRO Investment Solutions et à ses fonds. A la tête d’une équipe de 3 collaborateurs, elle sera également chargée de garantir un plan de contrôle interne adéquat et d’assurer l’interaction avec les autorités de régulation.

Angdy rejoint ABN AMRO Investment Solutions après plus de 20 ans au sein du groupe State Street où elle débute sa carrière en 1998. Elle y occupe successivement des fonctions au contrôle dépositaire, à la conformité et à la gestion des risques, avant de prendre en 2012 la direction du département de la conformité du bureau de Paris.

En 2016, elle est nommée Chief Compliance Officer et Money Laundering Reporting Officer chez State Street Bank International GmbH, au Luxembourg. Dans ce cadre, Angdy était membre de diverses associations de la place financière luxembourgeoise telles que l’ALCO, l’ALFI. Elle a également été membre du comité des obligations professionnelles de l’ABBL.

Angdy Ma, 49 ans, est titulaire d’une Maîtrise de Sciences de Gestion de l’Université Paris Est.

Julien Garnier, Directeur de la gestion des risques, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Angdy Ma au sein de nos équipes. Forte de sa longue expérience en matière de conformité, nous sommes convaincus qu’Angdy sera un appui essentiel à la croissance d’ABN AMRO Investment Solutions ».