ABC Transfer, concepteur et fabriquant de Systèmes de Transfert Rapide sécurisés (RTS) pour l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 3 millions d’euros lors d’un tour de table de série A. Go Capital, une société de gestion représentant le fonds Loire Valley Invest, a mené le tour de table ; accompagnée par Bpifrance, la Banque Publique d’investissement, et par la Région Centre-Val de Loire par le biais de subventions et prêts.

Le succès de cette première tranche d’investissement montre la confiance que les investisseurs portent au business modèle et à l’équipe dirigeante d’ABC Transfer. C’est également le reflet des grandes opportunités commerciales apportées par ses systèmes de transfert aseptique. La croissance de l’industrie pharmaceutique et de la R&D engendrent une forte demande pour le remplissage aseptique et boostent ainsi le marché mondial des systèmes de transfert aseptique. L’évolution de la production pharmaceutique vers des lignes de production plus compactes et plus flexibles devrait impacter la croissance de ces systèmes.

Grâce aux fonds levés, ABC Transfer va accélérer le développement de son Système ABC Transfer® qui compte 50 points d’amélioration par rapport à la concurrence. La société prévoit de lancer au quatrième trimestre 2020 une gamme de Portes de Transfert Rapide (RTP) spécialement conçues pour l’industrie biopharmaceutique, et de monter en puissance dans sa capacité de production. Elle va également renforcer ses activités de R&D, avec un budget dédié d’au moins 15% du chiffre d’affaires à long terme.

« Nous sommes ravis d’avoir sécurisé cet investissement. Nous souhaitons remercier Go Capital, Bpifrance, la Région Centre-Val de Loire et la Métropole de Tours pour leur soutien, leur confiance dans notre équipe de direction et leur engagement à long terme dans notre projet », indique Thierry Girard, le PDG d’ABC Transfer. « Ce soutien financier majeur nous permettra de déployer une gamme complète de solutions de Systèmes de Transfert Rapide, attendue avec impatience par les clients, et de positionner nos produits comme de véritables innovations au sein de l’industrie biopharmaceutique. Notre design, alliant haute performance et ergonomie, apporte des bénéfices incluant ultra propreté, conformité BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), sûreté et sécurité. Nous nous réjouissons de sensibiliser nos clients sur ces points et de leur offrir de nombreuses fonctionalités innovantes dans les systèmes RTS. »

La production sécurisée des produits pharmaceutiques requiert des environnements parfaitement stériles et exempt de particules. Le RTP est une porte spéciale à double confinement intégrée dans un isolateur. Ce système permet le transfert en toute sécurité des substances utilisées dans le développement de médicaments, telles que les Principes Actifs Pharmaceutiques (API) ou les vaccins.

ABC Transfer a collaboré avec un réseau de neuf partenaires industriels BPF pour mettre au point ce produit. Il résoud 50 faiblesses de conception des solutions RTP et RTS actuelles du marché, faiblesses identifiées lors d’une étude de faisabilité menée auprès de clients dans la production et la maintenance. Conçu à partir d’une page blanche et protégé par 12 brevets, le système ABC Transfer est le premier à répondre à toutes les demandes en matière de RTS pour la production biopharmaceutique.

« Go Capital est fier d’accompagner l’équipe de management d’ABC Transfer dans son projet. Ils ont le potentiel pour devenir l’un des principaux fabricants d’équipements et de consommables pour les chaînes de transfert aseptique, grâce à leur innovation de rupture et à leur vaste portefeuille de brevets », souligne Hervé Bachelot-Lallier, directeur d’investissement chez Go Capital. « La riche expérience de l’équipe, le dynamisme du secteur et la recherche de qualité de l’industrie pharmaceutique sont des atouts clés pour assurer le succès d’ABC Transfer. »

ABC Transfer a été cofondée en juin 2019 par Thierry Girard, également directeur financier et directeur commercial, et Jean-Luc Schneider, directeur des opérations et responsable technique. Ils ont des dizaines d’années d’expérience en gestion technique et en management dans les sciences de la vie, en particulier dans les solutions RTS.

Les produits sont actuellement en cours de test chez les clients. ABC Transfer prévoit de lancer son premier produit à l’automne 2020.