Dans ce contexte difficile et inédit, les dirigeants et toutes les équipes d’Entrepreneur Venture soulignent leur ambition de poursuivre cette mission d’investisseur-accompagnateur auprès des entrepreneurs français au service de la croissance de l’économie et de l’emploi, au service des entreprises et de leur esprit d’innovation.

Preuve de cet engagement réaffirmé, Entrepreneur Venture a réalisé, depuis le début de l’année, au total 9 opérations pour plus de 20m€ investis dans des PME de secteurs variés (e-learning, santé, RH,…), dont trois réalisées, depuis le début du confinement, trois opérations toutes particulières, différentes, mais qui témoignent chacune de cette volonté de poursuivre l’accompagnement des PME de croissance en France : InsideBoard, Neocase et e-Attestations.

Certains de ces investissements continuent de bénéficier de la garantie du FEI via le programme Innovfin offrant ainsi l’opportunité à Entrepreneur Venture d’accompagner les entreprises innovantes durant la crise et un soutien important tant pour les participations que pour les souscripteurs.

La réussite de ces opérations est un signal fort pour les entrepreneurs et les investisseurs et témoigne de leurs efforts pour envisager la sortie de crise dans les meilleures conditions. « Leur confiance manifeste la vision fondatrice d’Entrepreneur Venture : notre rôle, au-delà du statut d’apporteur de capitaux, est de soutenir les dirigeants des sociétés en les accompagnant dans les choix stratégiques nécessaires au développement de leur entreprise, en prenant en compte tout le périmètre du marché, et en instaurant un dialogue permanent d’entrepreneurs à entrepreneurs » explique Frédéric Zablocki, Associé et Président Directeur Général d’Entrepreneur Venture. « Nous sommes convaincus que la réactivité et la capacité d’adaptation sont les qualités qui feront la différence en période d’incertitude. Plus que jamais, grâce aux différents modes de financements que nous proposons, nous pouvons accompagner efficacement nos participations. Notre priorité est de nous assurer que nos PME réagissent vite, bénéficient des meilleurs conseils et puissent, entre autres, avoir recours à toutes les mesures adoptées par les pouvoirs publics tant nationaux qu’européens pour les soutenir », ajoute Bertrand Folliet, Associé Directeur Général Délégué d’Entrepreneur Venture.

Acteur français majeur du financement en fonds propres et en obligations des PME, avec plus de 850 millions d’euros collectés au 30 juin 2019, plus de 190 PME/PMI accompagnées et plusieurs milliers d’emplois créés, Entrepreneur Venture annonce aujourd’hui trois nouvelles levées de fonds pour Neocase, e-Attestations et InsideBoard.

Entrepreneur Venture mène une levée de fonds de 6 millions d’euros pour Neocase

Neocase Software, fournisseur majeur de solutions globales de RH, annonce une nouvelle levée de fonds de 6 millions d’euros menée par Entrepreneur Venture, aux côtés de Sofiouest, de l’équipe de direction et de l’actionnaire historique Iris Capital. Cette levée de fonds permettra à Neocase Software de dynamiser ses programmes de R&D et de vente, de s’étendre au-delà des grandes entreprises clientes pour servir désormais également les entreprises de taille moyenne et d’accélérer son développement international, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques.

« Nous sommes ravis de donner les moyens à Neocase de poursuivre sa croissance en vue d’une liquidité moyen terme. Nous discutions avec la société depuis plusieurs mois et la dynamique insufflée par son dirigeant nous a convaincus ; les dernières semaines ont par ailleurs confirmé, en temps de crise, la valeur de Neocase pour les entreprises et les employés », souligne Pierre-Alexis de Vauplane, Directeur d’Investissement chez Entrepreneur Venture.

Entrepreneur Venture soutient e-Attestations dans le cadre d’une opération de 6 millions d’euros

Spécialisée dans le pilotage de la conformité des tiers, e-Attestations réalise une opération de 6 millions d’euros pour accélérer son développement, en partie financée par Entrepreneur Venture sous forme d’obligations convertibles. La société e-Attestations édite des solutions en ligne permettant l’évaluation continue de la conformité des tiers, grâce à la collecte et à l’archivage sur les problématiques de lutte contre le travail dissimulé et de fraude au détachement, d’évaluation des capacités professionnelles et de respect de la probité et de la conformité de leurs tiers leur assurant une sécurité juridique, ainsi que la protection de leurs actifs et de leur réputation.

« Malgré le contexte actuel du Covid-19, nous sommes très heureux d’avoir pu finaliser cette opération, pour laquelle nous avons les conditions préalablement définies avant la période de confinement. e-Attestation propose une solution innovante et a démontré sa capacité à afficher une croissance rentable depuis plusieurs années. Nous avons été conquis par la vision éthique et long terme des dirigeants et nous sommes heureux de les accompagner Nous maintenons notre pleine confiance envers les dirigeants qui ont su bâtir une société à la fois robuste et dynamique », souligne Frédéric Zablocki, Associé et Président Directeur Général d’Entrepreneur Venture.

Entrepreneur Venture, présent aux côtés d’InsideBoard, dans une levée de 25 millions d’euros

La start-up InsideBoard, éditeur de la 1ère plateforme SaaS de conduite du changement basée sur l’intelligence artificielle, lève 25 millions d’euros lors d’un deuxième tour de financement avec notamment l’accompagnement de leurs fonds historique Entrepreneur Venture. Cette levée de fonds va permettre à InsideBoard d’accélérer son expansion, aux Etats-Unis notamment, son développement produit, porté par l’intelligence artificielle, et rendre autonomes ses partenaires conseil avec la sortie prochaine d’une nouvelle version de son API. Enfin, elle va permettre d’accélérer la croissance de ses équipes, nécessaire pour répondre à la demande et maintenir le très bon taux de satisfaction clients, certifiés par l’organisme indépendant ScoreFact, qu’enregistre la start-up depuis sa création.

« Après avoir participé au premier tour de financement, nous sommes heureux et fiers de continuer à accompagner cette équipe talentueuse dans les prochaines étapes de son développement en France et à l’étranger », déclare Bertrand Folliet, Associé Directeur Général Délégué d’Entrepreneur Venture.