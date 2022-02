Jean-Michel Sibué, Directeur du bureau de Marseille et Guillaume-Olivier Doré, Responsable du bureau de Bordeaux, mènent depuis plusieurs années une politique d’investissement en lien étroit avec les territoires et leurs enjeux économiques et sociétaux.

Jean-Michel Sibué est notamment en charge du Fonds d’investissement InvESS’t PACA, lancé en 2020 en collaboration avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca) qui vise à accompagner financièrement les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Guillaume-Olivier Doré est à l’initiative de la création d’un Fonds similaire en région Nouvelle-Aquitaine, réputée pour la forte implantation et la dynamique des acteurs de l’ESS qui représentent plus de 12% de l’emploi salarié dans le territoire.

Ensemble, ils auront pour mission de gérer ces deux Fonds et de développer dans d’autres régions ce concept novateur de Fonds régionaux, au plus proche des problématiques de financement et d’accompagnement de cette économie sociale, qui croit à un rythme constant en France.

Niels Court-Payen, Président d’A Plus Finance déclare : « Guillaume-Olivier et Jean-Michel connaissent très bien leur région respective et les enjeux liés à l’ESS. Cette forte présence locale nous a permis d’accompagner au plus près les entrepreneurs qui veulent avoir un véritable impact sur leur territoire. Je ne doute pas que Jean-Michel et Guillaume-Olivier soient les mieux placés pour animer chez A Plus Finance cette activité en plein essor, et dont les grands préceptes irriguent de plus en plus l’économie traditionnelle ».

***

Parcours de Guillaume-Olivier Doré

Guillaume-Olivier Doré (EM Lyon), 51 ans, accompagne Bellini Partners, une des holdings de contrôle d’A Plus Finance, en tant que Senior Advisor.

Guillaume-Olivier connait très bien le monde de l’ESS pour avoir été, pendant 15 ans, trésorier du Groupe SOS.

Depuis 1996, Guillaume-Olivier est investisseur dans le Private Equity (3i, IBM Corporate Venture, Apax Partners), avant de cofonder Agregator en 2003, le premier Fonds d’entrepreneurs en France fédérant plus de 300 dirigeants investisseurs.

En 2002, il a cofondé Theraclion (MedTech) puis en 2005 Viadeo (PSN), toutes deux introduites en Bourse.

En 2012, il procède au rachat de l’activité « Private Equity Retail » de Tocqueville Finance (OTC) qu’il fusionne avec Agregator Capital et une troisième société de gestion pour couvrir tous les segments de l’investissement dans les PME. Il cède le contrôle de sa société de gestion en 2016 puis crée à Bordeaux Elwin, une fintech SaaS fournissant des logiciels métier pour la gestion de patrimoine.

Guillaume-Olivier a un profil mixte d’entrepreneur et d’investisseur. Il est Vice-Président de FrenchTech Bordeaux et accompagne A Plus Finance dans son implantation régionale dans le Sud-Ouest.

Parcours de Jean-Michel Sibué

Jean-Michel, 52 ans, débute sa vie professionnelle au sein du département de recherche des marchés de capitaux de la Société Générale à Paris puis rejoint EY Audit avant d’intégrer l’équipe de Finadvance en 1999. Il a accompagné des sociétés comme Exotismes (Marseille, tour-opérateur) ou Wichard (Thiers, accastillage). Marseillais, il est tout particulièrement impliqué dans l’écosystème de la capitale régionale.

Jean-Michel Sibué est diplômé de l’ESSEC, et a obtenu un DEA en Statistiques et Modèles Aléatoires en économie et finance de Paris I, ainsi qu’une maîtrise en mécanique des fluides de l’Université d’Aix-Marseille.