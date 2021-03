France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) publient ce jour un cahier commun réalisé par et pour les acteurs de l’impact investing en France : Investissement à impact : une définition exigeante pour le coté et le non-coté.

Trois caractéristiques définissent, ensemble, l’investissement à impact :

L’intentionnalité, qui correspond à la volonté de l’investisseur de générer un bénéfice social ou environnemental mesurable et ainsi de contribuer au développement durable ;

qui correspond à la volonté de l’investisseur de générer un bénéfice social ou environnemental mesurable et ainsi de contribuer au développement durable ; L’additionnalité qui est la contribution de l’investissement à l’impact ;

qui est la contribution de l’investissement à l’impact ; La mesure de l’impact et lorsqu’une rémunération de la performance existe, l’alignement des intérêts entre l’équipe d’investissement et les souscripteurs.

« Nous sommes heureux après plus de 2 ans de travail collectif de proposer au marché français une définition de place exigeante adaptée à tous les supports, du coté comme du non-coté. » précisent Mathieu Cornieti, Président de la Commission Impact de France Invest, et Alexis Masse, Président du Forum pour l’Investissement Responsable.

La publication a pour spécificités :

D’être une démarche inédite qui associe les gérants et les investisseurs du coté et du non coté, y compris de la finance solidaire avec l’implication de Finansol, tous animés par le souhait d’établir une ambition commune pour l’investissement à impact.

D’être une première étape pour approfondir le cadre méthodologique de l’impact, en fonction des évolutions des pratiques du marché.

Elle répond à un besoin implicite du marché pour :

Établir les exigences minimales permettant de définir une démarche d’impact authentique et robuste.

Avoir un référentiel commun à l’investissement à impact dans les entreprises cotées, comme dans les entreprises non cotées.

Elle s’inscrit un contexte spécifique :

L’impact est un thème d’investissement en fort développement. Dans le monde, ses actifs sous gestion enregistreraient une progression de 42% en 10 ans et totalisent 715 milliards de dollars en 2020 [1]. Ces estimations de marché dépendent de la définition retenue et de son niveau d’exigence, le FIR et France Invest ayant décidé en 2019 de défendre un haut niveau d’exigence.

Les régulateurs français et européen souhaitent renforcer la transparence sur les investissements à impact.

La publication, disponible en français et en anglais, s’adresse à un large public :