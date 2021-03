Argobio est un start-up studio français qui vise la création d’au moins cinq sociétés de biotechnologies à fort potentiel, dans les cinq prochaines années

Argobio dispose de 50 M€ levés auprès d’un consortium d’investisseurs stratégiques et complémentaires, ayant pour objectif commun le développement d’innovations biotechnologiques prometteuses en Europe

Argobio aura pour mission l’incubation de projets hautement innovants au stade précoce de leur développement, dans des domaines thérapeutiques préalablement sélectionnés, jusqu’à la création de sociétés et leur financement par une série A

Argobio est dirigé par une équipe d’entrepreneurs en résidence, experts du secteur des biotechnologies, en charge de l’identification et de la sélection de technologies innovantes issues d’un vaste réseau européen d’instituts de recherche académique

Argobio SAS, le start-up studio dédié aux Sciences de la Vie, annonce aujourd’hui son lancement avec une levée de fonds de 50 M€. Argobio a été fondé à l’initiative de Kurma Partners, acteur de référence du capital-risque européen dans le domaine des Sciences de la Vie, et de Bpifrance, la banque publique d’investissement. Kurma et Bpifrance sont soutenus par des investisseurs stratégiques de premier plan dont Angelini Pharma, une société pharmaceutique internationale privée, Evotec, une alliance dédiée à la découverte de médicaments doublée d’une société de développement de partenariats, et l’Institut Pasteur, centre de recherche biomédical mondialement reconnu.

L’objectif d’Argobio est de créer et de lancer dans les cinq prochaines années au moins cinq sociétés de biotechnologies innovantes, pionnières de leur secteur, sur la base de projets scientifiques innovants précoces issus des instituts européens de recherche académique. Argobio se concentrera sur des aires thérapeutiques spécifiques, comprenant les maladies rares, les troubles neurologiques, l’oncologie et l’immunologie. Le start-up studio cherchera par ailleurs à développer des plateformes technologiques prometteuses dédiées aux produits thérapeutiques. Les investisseurs auront par la suite l’opportunité d’investir dans les sociétés de biotechnologies issues d’Argobio.

Argobio s’engage à identifier, sélectionner et incuber ses projets jusqu’à la création de la société, en s’appuyant sur l’expertise de son équipe d’entrepreneurs spécialisés. L’équipe d’Argobio sera dirigée par Yves Ribeill, Neill Mackenzie et Rémi Soula. Thierry Laugel, associé de Kurma Partners, assurera la présidence d’Argobio et Laurent Arthaud, Directeur du pôle investissement Biotech et Ecotech de Bpifrance, assurera la présidence du Conseil de Surveillance.

Yves Ribeill, PhD, est le fondateur de Scynexis, Inc (NASDAQ : SCYX) dont il a occupé les fonctions de Président et de Directeur Général entre 1999 et 2015. Auparavant, le Dr. Ribeill a occupé plusieurs postes à responsabilité au cours de 25 ans de carrière à l’international au sein de Rhône-Poulenc et Aventis. Il a notamment participé à la découverte, au développement et à l’approbation par la FDA de plusieurs médicaments et a occupé plusieurs postes d’administrateur au sein d’entreprises de biotechnologies européennes et américaines.

Neill Moray Mackenzie, PhD, est un expert du secteur pharmaceutique disposant d’un vaste réseau international et un serial entrepreneur. Au cours des 25 dernières années démarrées au sein de Wellcome plc, Neill Mackenzie a fondé et dirigé de nombreuses sociétés de biotechnologies dont Immetacyte Ltd (aujourd’hui Instil Inc.), Trimunocor Ltd., Biotecnol Ltd., Cellular therapeutics Ltd., CMP Therapeutics Ltd. en tant que Directeur Général, Roji Ltd. en tant que fondateur et Directeur Général, Medigene AG (cotée à la Bourse allemande), Avidex Ltd. (aujourd’hui Immunocore Ltd.), Oxford BioMedica plc (cotée à la Bourse de Londres) et BioMedica Inc. et Cambridge Genetics Ltd.

Rémi Soula, PhD, MBA, a co-fondé Adocia SA (Euronext Paris : ADOC), dont il a occupé le poste de Directeur du Business Development et des Affaires Légales. Auparavant, il était Manager Senior au sein d’Avadel Pharmaceuticals (NASDAQ : AVDL, anciennement Flamel Technologies SA). Il a notamment siégé au conseil d’administration de plusieurs sociétés dont Cellnovo (Euronext : CLNV), une ancienne société publique de medtech. Il est co-inventeur de plus de 30 familles de brevets.

Thierry Laugel, Président d’Argobio & associé de Kurma Partners déclare : « Argobio est dirigé par des entrepreneurs talentueux et dispose d’un environnement et du capital approprié pour tirer le meilleur des opportunités qu’offre le tissu scientifique européen en biotechnologies. Nous nous réjouissons d’avoir pu réunir une équipe de cette qualité et sommes très reconnaissants du soutien de nos investisseurs stratégiques qui apportent leurs cultures complémentaires et leurs expertises. »

« Nous sommes très fiers de lancer aujourd’hui, aux côtés de nos partenaires, le premier start-up studio français dédié aux biotechnologies, projet sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans, » poursuit Laurent Arthaud, Directeur du pôle investissement Biotech et Ecotech de Bpifrance. « Bpifrance s’engage, au travers de son fonds InnoBio 2, à soutenir la croissance des sociétés de biotechnologies et le développement de leurs projets. Forts de notre expertise du secteur et de cette collaboration avec des partenaires de premier plan, nous entendons désormais soutenir le développement d’Argobio et mettre en avant ses futures start-ups de biotechnologies. »

Peter Neubeck, Associé de Kurma Partners ajoute : « Argobio constitue la réalisation d’un projet mûrement réfléchi par Kurma Partners : la création d’un incubateur de projets dans les biotechnologies pour exploiter pleinement le deal flow issu de notre réseau de partenaires, incluant les plus grandes institutions académiques européennes. Nous sommes très heureux et enthousiastes à l’idée de démarrer cette collaboration aux côtés d’une équipe exceptionnelle et d’investisseurs réunis autour d’un objectif commun : soutenir le développement des meilleures innovations scientifiques européennes en matière de thérapies de pointe destinées aux patients du monde entier. »

« Nous sommes ravis d’investir et de soutenir activement le développement d’Argobio, » commente Pierluigi Antonelli, Directeur Général d’Angelini Pharma. « Grâce à cette initiative, nous serons capables d’évaluer très en amont des programmes prometteurs issus des meilleures institutions académiques et de développer nos investissements dans des sociétés innovantes à l’origine de nouvelles thérapies de pointe dans plusieurs aires thérapeutiques à fort besoin médical. Il s’agit d’une étape importante, dans la lignée de notre acquisition d’Arvelle Therapeutics, qui s’inscrit dans notre ambition de devenir un leader européen de l’innovation en santé mentale, dans les maladies du système nerveux central et dans les maladies rares. »

« Sur la base de l’initiative BRIDGE et de nos partenariats, nous sommes pleinement mobilisés pour mettre à disposition les plateformes de technologie multimodales d’Evotec pour la validation et l’accélération de concepts thérapeutiques issus des meilleures institutions académiques internationales. En tant qu’investisseur d’Argobio, nous sommes ravis de travailler aux côtés d’un groupe de partenaires et d’entrepreneurs aussi qualifiés, pour développer des sociétés engagées dans la découverte de thérapies innovantes capables de changer la vie des patients et de traiter des pathologies présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits, » conclut le Dr. Werner Lanthaler, Directeur Général d’Evotec SE.

Le Professeur Stewart Cole, Directeur Général de l’Institut Pasteur annonce : « En tant que partenaire scientifique et stratégique de cette initiative, l’Institut Pasteur est très fier de contribuer à la création d’Argobio et de soutenir la dynamique créative à laquelle ce start-up studio aspire. En 2019, nous avons lancé notre Accélérateur d’Innovation Pasteurienne (AIP) afin d’améliorer le potentiel de développement de nos activités de recherche : nous concentrons ainsi nos efforts sur des projets phares certifiés par un comité indépendant. L’investissement de l’Institut Pasteur et la collaboration rapprochée entre le AIP et Argobio sont parfaitement en accord avec cette stratégie. »