365Talents annonce une levée de fonds Série A de 10 millions d’euros. Réalisée auprès de 2 nouveaux fonds d’investissement - iXO Private Equity et Citizen Capital - et de ses investisseurs historiques - Ventech, Axeleo, Alliance Entreprendre notamment - l’opération a pour objectif de permettre à la start-up de poursuivre son expansion à l’international et de confirmer son positionnement unique sur la gestion des compétences et des carrières.

Booster l’impact des entreprises sur les carrières de leurs collaborateurs

Fondée fin 2015 par Loïc Michel, Mathieu Martin et Paul Mougel, 365Talents édite une solution SaaS de gestion des compétences en entreprise. La plateforme s’appuie sur l’intelligence artificielle pour détecter en temps réel l’ensemble des compétences des collaborateurs et faciliter leur évolution interne. La plateforme est également un puissant outil de gestion pour les directions des ressources humaines, répondant à leurs besoins croissants de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et leur permettant de capitaliser sur leurs propres ressources internes.

La société compte parmi ses clients de très grands groupes (Société Générale, EY, Veolia ou encore Allianz…) ainsi que des sociétés technologiques en très forte croissance telles que Believe Digital. Ces dernières s’appuient sur la plateforme 365Talents pour avoir un impact positif sur les carrières de leurs collaborateurs. Elles favorisent ainsi la détection des compétences et la mobilité interne, tout en anticipant les évolutions des marchés et des métiers. Résultat ? Des clients gagnants qui, au-delà de la performance financière, oeuvrent pour le bien-être, l’engagement et l’employabilité de leurs salariés.

Un fort développement en Europe

Plébiscitée par les entreprises de l’Hexagone, 365Talents séduit aussi au-delà des frontières avec plusieurs clients au BeNeLux, aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique.

Ce deuxième tour de table devrait permettre à l’entreprise de poursuivre son développement international de façon encore plus intensive. Forte de 200 000 utilisateurs dans plus de 60 pays à travers le monde, la société française compte ainsi étendre son activité en zone EMEA, en ciblant particulièrement le nord de l’Europe, avant de poursuivre son développement dans le reste du monde.

Objectif affiché : accompagner 1 million de collaborateurs d’ici 2023, et 10 millions d’ici 5 ans !

Poursuivre l’investissement R&D en IA appliquée aux RH

Rendre les choses simples est parfois terriblement compliqué ! Si 365Talents est la seule solution sur le marché dotée d’une intelligence artificielle entièrement dédiée à l’analyse de compétences, son amélioration constante nécessite des investissements importants, notamment pour répondre aux enjeux complexes de ses clients internationaux. Les fonds levés permettront ainsi à la start-up de renforcer l’innovation produit, d’investir dans la recherche en IA et Machine Learning et de développer les usages de sa plateforme sur des enjeux de Strategic Workforce Planning.

« Nous avons à coeur d’offrir aux professionnels des RH et aux dirigeants des outils qui leur permettent d’avoir un impact très rapidement sur la carrière et l’employabilité de leurs collaborateurs tout en alignant, bien sûr, ces compétences aux besoins du marché », explique Loïc Michel, co-fondateur et CEO de 365Talents.

De nouveaux investisseurs conquis

Après une première levée de fonds de 2,5 millions d’euros réalisée en 2018, deux nouveaux investisseurs - iXO Private Equity, 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France, et Citizen Capital, fonds d’investissement pionnier de l’impact investing en France - ont été séduits par 365Talents. Ils rejoignent les investisseurs historiques de la société : Ventech, Axeleo, Alliance Entreprendre, Kreaxi et Crédit Agricole Création, qui réinvestissent significativement sur ce nouveau tour de table.

La start-up a, en effet, de quoi attirer : elle possède un portefeuille clients constitué d’entreprises internationales de premier plan et elle évolue sur un marché dynamisé par les transformations du travail Post Covid-19 - la gestion des compétences et des talents est la priorité numéro 1 de tous les décideurs RH.

Jonathan Piquet, Directeur chez Citizen Capital souligne : « La mobilité interne mais aussi la valorisation et la reconnaissance des compétences sont des sources de satisfaction et d’engagement des collaborateurs qui deviennent clés pour les entreprises. 365Talents couple une expertise RH et IA unique permettant aux entreprises de capitaliser sur leurs compétences internes ».

Nicolas Iordanov, Directeur de participation venture et Sylvain Caillat, Directeur de participation du bureau lyonnais au sein d’iXO Private Equity concluent : « 365Talents offre une solution parfaitement adaptée aux nouveaux modes de travail et, à travers sa croissance, prouve la pertinence de cette approche ! Grâce à son innovation de rupture dans un secteur en plein développement et forte de premières références à l’international, la startup dispose, en outre, de tous les atouts pour s’imposer parmi les leaders mondiaux de son secteur. Nous sommes donc ravis de nous investir à leurs côtés dans cette nouvelle étape clé de leur développement ».