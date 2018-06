Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent la clôture de la levée de fonds du compartiment Emergence Actions II qui porte le total à près de 800 millions € les capitaux apportés par 16 investisseurs institutionnels français.

« Cette levée de fonds est un réel succès : elle marque une progression de 60% par rapport au compartiment précédent, Emergence Actions I et confirme la qualité de la sélection des gérants et leurs réussites respectives. Grâce à son modèle de fonds de Place original renforcé par l’élargissement de son tour de table et à l’heure du Brexit et des mutations technologiques sans précédent, telles que l’intelligence artificielle, Emergence s’ouvre de nouveaux horizons pour attirer en France des talents de la gestion d’actifs et étendre ses investissements vers des champs de plus en plus novateurs » déclare Alain Leclair, président d’Emergence.

La gestion de ces capitaux est confiée à des gérants entrepreneuriaux parmi les plus prometteurs de la Place de Paris, identifiés et analysés par NewAlpha Asset Management, puis soumis à approbation des Comités d’investissement de la Sicav.

Ces jeunes sociétés de gestion peuvent ainsi accélérer leur croissance, notamment à l’international : les gérants des deux millésimes précédents d’Emergence ont globalement triplé leurs encours gérés à la suite des investissements de la SICAV. Sur les 7,4 milliards d’euros gérés fin avril 2018, 55% proviennent d’investisseurs internationaux, ce qui souligne la reconnaissance du label Emergence au-delà des frontières.

« La levée des 320 millions € sur le compartiment Actions II va nous permettre d’augmenter sensiblement le montant unitaire moyen des futurs investissements et de favoriser l’accélération des gérants à fort potentiel, actifs dans les domaines des Large Caps de conviction, des Small et Mid-Caps européennes moins connues ou des techniques quantitatives innovantes. » conclut Antoine Rolland, président de NewAlpha Asset Management.

A travers cette nouvelle avancée, Emergence conforte son action incitatrice auprès des institutionnels pour « investir ensemble » et donne à l’industrie de la gestion française la force de frappe supplémentaire pour accélérer son développement.