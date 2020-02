Une vision claire des enjeux actuels

Dans le contexte global de fortes mutations liées aux défis environnementaux et sociétaux, La Française a réaffirmé en 2019 son positionnement d’acteur responsable en structurant sa démarche autour de la création d’une direction transversale dédiée, preuve de son engagement à participer aux efforts internationaux qui visent à diriger des capitaux vers le financement de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En qualité d’asset manager responsable, La Française est convaincue qu’il est indispensable d’intégrer ces changements majeurs. Ceux-ci sont autant d’opportunités de reconsidérer l’avenir, en identifiant de nouveaux leviers de performance, pour que l’épargne soit un moyen d’agir. C’est toute la démarche du Groupe La Française, rendue possible grâce à son centre de recherche extra-financière Inflection Point by La Française.

Un ensemble cohérent d’expertises complémentaires : le modèle multi-boutiques

Le Groupe débute 2020 avec une structure rationalisée, organisée autour de 2 piliers, l’immobilier et les actifs financiers. Il poursuit ainsi un développement ambitieux, grâce à une stratégie multi-boutiques assurant expertises complémentaires et solidité au Groupe, le tout leveragé par une plateforme innovation, qui vient fédérer les nouvelles activités identifiées comme des business clés de demain. Ainsi La Française, continuera à développer des solutions d’investissement sur ses expertises phares adaptées aux enjeux, et ses initiatives entrepreneuriales et innovantes telles que le développement de sa plateforme BtoC Moniwan ou encore Newtown Square et son concept d’eco-working.

Xavier Lépine, Président du Directoire du Groupe La Française, conclut « L’année 2019 a été marquée par bon nombre de succès pour le Groupe La Française. Nous poursuivrons notre stratégie de développement en 2020, année qui s’annonce abondante en défis. Le contexte de taux bas, la réforme des retraites et la prise de conscience de la société civile des enjeux climatiques vont modifier fondamentalement l’industrie de la gestion d’actifs. La force de notre modèle, notre engagement ainsi que celui de nos collaborateurs en matière de responsabilité sociale et environnementale placent le Groupe La Française en bonne position pour répondre favorablement aux nouveaux enjeux. »

Zoom sur les résultats du Groupe

Une année record pour le pilier Immobilier

Le pilier « immobilier » de La Française a collecté 3,7 milliards d’euros bruts en 2019, soit 16 % de plus qu’en 2018, portant ainsi le total de ses encours immobiliers à 23,6 milliards d’euros au 31/12/2019. 32 % de la collecte 2019 en immobilier proviennent d’investisseurs étrangers et principalement d’Asie.

Le contexte de taux bas a agi en faveur des placements en immobilier. Le marché européen continue d’attirer les investisseurs institutionnels comme en témoigne la coacquisition de Crystal Park à Neuilly-sur-Seine avec Samsung Securities, la signature du joint-venture avec le CMNE et CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) pour le développement de la Foncière du Grand Paris ou encore le co-investissement dans D-Square au Luxembourg aux côtés d’investisseurs Sud-Coréens. Xavier Lépine souligne « Preuve de l’installation de La Française comme acteur incontournable pour les investisseurs étrangers : la Corée du Sud qui a été en 2019, le 2ème investisseur en France, a confié près de la moitié de ses transactions au Groupe ». Les mandats signés en 2019 représentent près de 2 milliards d’euros de collecte pour La Française et les premières semaines de 2020 confirment la poursuite de cette tendance avec la signature notamment d’un mandat avec PFA, fonds de pension Danois.

Les particuliers ont plébiscité les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) en 2019, et La Française a très largement profité de cet engouement grâce à une gamme complète et diversifiée permettant d’atteindre un plus haut historique de collecte brute avec plus de 1,1 milliard d’euros. L’attrait pour les unités de compte au sein des contrats d’assurance-vie, laisse entrevoir de belles perspectives pour La Française et son offre immobilière en 2020.

La Française, grâce à sa plateforme européenne d’investissement avec des centres de gestion à Paris, Francfort et Londres, a réalisé 4 milliards d’euros d’acquisitions pour le compte de fonds retail et mandats et a cédé 330 millions d’euros, dans un marché européen dynamique, notamment en France avec une hausse du volume des transactions en immobilier d’entreprise atteignant 38,6Md€ (Source : CBRE). Parmi les acquisitions les plus emblématiques :

Le Watt à Courbevoie (92), bureaux

Le M à Paris (17e), bureaux

Le Smart’Up à Chatillon (92), bureaux

Le 6B à Lyon (69), bureaux

L’Identity 2 à Rennes (35), bureaux

Le World Rugby House à Dublin (Irlande), bureaux

Le Steag à Essen (Allemagne), bureaux

Ansgari Haus, Brême (Allemagne), bureaux et commerces

Le Baxter Building à Amsterdam (Pays-Bas), bureaux

The Babel Community, immeuble de coliving à Marseille (France)

Un pilier Actifs financiers porté par un fort développement à l’international

Le pilier « actifs financiers » de La Française a collecté près de 2 milliards d’euros nets portant ainsi ses actifs en valeurs mobilières sous gestion à près de 46 milliards d’euros, dont 34 % pour le compte d’investisseurs étrangers.

Avec l’intégration de Veritas, l’Allemagne est devenue le deuxième marché de La Française et représente plus de 12 % des encours du groupe. Désormais, le modèle multi-asset quantitative Risk@Work développé par Veritas, est intégré dans le process de gestion de plusieurs fonds français. Des synergies en matière de gestion font surface et la stratégie d’investissement « carbon » développé par La Française AM avec le centre de recherche extra-financière Inflection Point by La Française, s’intègre dans les fonds quantitatifs, gérés par sa filiale allemande, La Française AM GmbH.

Deux fonds crédit du Groupe ont dépassé la barre symbolique de 1 milliard d’USD sous gestion au 31/12/2019, confirmant ainsi l’attrait des investisseurs pour les solutions obligataires de La Française AM. Au cours de l’année 2019, La Française a lancé trois nouveaux fonds à échéance dont un avec une stratégie crédit dit « low carbon ». Le groupe propose désormais aux investisseurs une gamme de solutions leur permettant de se positionner sur des créneaux porteurs liés à la limitation de la hausse du réchauffement climatique.

Les encours de LFIS ont augmenté de 6% en 2019 pour atteindre 14 milliards d’euros. Cette croissance s’explique par la performance robuste des fonds sur l’ensemble de la gamme, ainsi que par la collecte nette positive enregistrée sur la gamme de fonds Premia sur un type de clientèle plus large, notamment en provenance d’Australie et du Canada. L’année 2019 a été également marquée par la dynamique positive sur l’approche multi-actifs « Perspective » de LFIS et par le lancement de plusieurs nouvelles stratégies qui pourraient être les futurs moteurs de croissance de LFIS.

Spécialisée dans la détection et l’investissement dans des sociétés de gestion et des startups technologiques pour le compte d’institutionnels français et internationaux, NewAlpha a enregistré une collecte nette supérieure à 200 millions d’euros portant ainsi son encours géré à 2,2 milliards d’euros.