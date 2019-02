Mandarine Active sélectionne les sociétés de la zone Euro offrant la capacité à réconcilier préoccupation actionnariale et préoccupation sociétale dans leur stratégie de développement. Le fonds suit une méthodologie propriétaire intégrant l’action sociétale comme levier de création de valeur, à partir d’une quinzaine de critères ESG répartis en 2 grandes thématiques : la recherche d’impact positif sur les individus (clients, employés, fournisseurs) et sur la collectivité (communautés locales, environnement, intérêt public).

Mandarine Opportunités vise à accompagner dans le temps la croissance des sociétés françaises qui répondent à nos exigences sur les fondamentaux financiers et extra-financiers. Le fonds sélectionne les sociétés à travers une approche fondamentale, intégrant qualitativement une notation ESG propriétaire à la sélection de titres et à la construction du portefeuille. L’engagement actionnarial est également utilisé pour encourager les entreprises à de meilleures pratiques ESG.

Au-delà de ces 3 fonds ISR, Mandarine pratique l’intégration ESG depuis sa création pour les autres fonds de la gamme Actions. S’appuyant sur un pôle d’analyse ESG indépendant des équipes de gestion et un outil propriétaire, ESG-View, qui recense depuis plus de 5 ans les notations extra-financières de 2000 entreprises européennes, l’éclairage ESG de tous les portefeuilles s’impose comme une source de valeur ajoutée et permet de concilier performance économique et prise en compte de l’impact sociétal.

Cet engagement de Mandarine Gestion se traduit enfin par une participation active aux organisations de place, du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) à l’AFG ou encore au comité du label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat), afin d’intégrer les enjeux ESG au cœur des activités d’investissement.