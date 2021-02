Spécialiste français des cosmétiques Bio à base de bave d’escargot, Mademoiselle Agathe (CA : 1,8 M€ - 8 collaborateurs) réalise sa première augmentation de capital auprès de Ouest Croissance, Pays de la Loire Développement et Pays de la Loire Participations. Cet accompagnement à hauteur de 1 M€ permettra de renforcer la R&D en hélicithérapie®, d’élargir les canaux de distribution, ainsi que de recruter de nouveaux talents.

Née de la rencontre entre Fabrice PIERRON (fondateur) et Patrice LAMBERT (héliciculteur depuis 1989), l’entreprise Mademoiselle Agathe a développé un savoir-faire unique afin d’optimiser les bienfaits des protéines de la bave d’escargot pour la peau. La gamme de soins cosmétiques Bio développée depuis 2013 se distingue par un procédé de récolte manuel respectueux de l’animal et permettant d’obtenir une forte concentration de protéine dans le mucus (source de vitamines, protéines et peptides antimicrobiens).

Ainsi Mademoiselle Agathe se différencie sur le marché des cosmétiques Bio avec :

Des produits hautement concentrés (60 % d’extrait de bave d’escargot en moyenne),

Une matière lourde récoltée à la main, 2 à 3 fois plus élevée que celle récoltée de façon mécanique,

Une forte concentration en principes actifs (hémocyanine, collagène, élastine, acide glycolique, vitamines, antibiotique naturel, etc.),

Des formules certifiées par ECOCERT,

L’intégration de végétaux sourcés au cœur des Pays de la Loire.

Pour la fabrication, Mademoiselle Agathe s’appuie sur l’expertise du laboratoire ALVEND, l’un des 10 premiers laboratoires européens spécialisés dans la fabrication de produits cosmétiques biologiques depuis plus de 25 ans, qui dispose d’outils industriels performants et récents, certifiés HQE et ISO 22716.

Mademoiselle Agathe accélère sa commercialisation, avec le soutien d’investisseurs régionaux

Après une belle croissance en 2020, Mademoiselle Agathe souhaite profiter de ce premier tour de table pour ouvrir de nouveaux circuits de distribution. Si la pandémie a affecté l’activité liée aux salons et marchés de Noël, le site Web renforcé par une nouvelle identité visuelle a fortement progressé et représente aujourd’hui plus de, 60% des ventes. Le développement passera également par des référencements accrus dans les réseaux spécialisés du Bio, les pharmacies et les salons d’esthétique. La stratégie étant de favoriser les circuits courts et le maillage territorial, Mademoiselle Agathe envisage de doubler ses points de vente d’ici 3 ans.

Le soutien de Ouest Croissance, Pays de la Loire Développement et Pays de la Loire Participations va permettre de poursuivre la R&D sur l’hélicithérapie® - ADN de la marque.

« Notre choix des investisseurs, c’est l’humain » commente Fabrice Pierron, créateur de Mademoiselle Agathe. « Ces structures de financement apportent davantage de souplesse pour l’évolution du partenariat et partagent avec nous une même philosophie d’investissement, pour développer une région, un secteur. »

Pour Damien Jouanneau et Anne Jacquinet-Sulger, Ouest Croissance : « Nous avons été séduits par le projet de cet entrepreneur expérimenté qui nous semble répondre à la demande croissante de produits cosmétiques naturels et efficaces. »