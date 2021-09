Cette opération s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle organisation avec l’arrivée de Fabien Grobon à la Présidence du Groupe SEA, les Fondateurs restant en place avec de nouvelles fonctions

« Nous sommes heureux d’entrer au capital de Sports Etudes Academy, un acteur innovant dans un secteur en très forte évolution. Nous avons été séduits par ce modèle éducatif adapté aux aspirations de chacun, qui concilie efficacement Sport et scolarité. Nous allons tout mettre en œuvre pour être un partenaire à forte valeur ajoutée pour Sports Etudes Academy. Nous sommes persuadés qu’avec ses dirigeants actuels, ses actionnaires, et notre dispositif d’accompagnement financier et opérationnel, Sports Etudes Academy pourra accélérer son développement et franchir une nouvelle étape » explique Johann Devaux, Directeur Associé d’ 123 IM et gérant de LinkSport Capital.

Fondé et dirigé par Pascal JULIAN et Thierry DERKX, le groupe SEA est le leader des sports études privés en France, avec plus de 1.200 élèves pris en charge par an sur 5 campus et un chiffre d’affaires d’une quinzaine de millions d’euros.

Activité de Sports Etudes Academy

SEA propose aux familles un modèle éducatif permettant à l’élève de suivre un parcours sportif de haut niveau en tennis, football, équitation, golf et basket, en parallèle de sa scolarité personnalisée, par classes de 8 à 15 élèves, du CM2 aux études supérieures, y compris collège et lycée. La scolarité est organisée en présentiel ou à distance.

Le groupe SEA est également le partenaire éducatif de plus d’une vingtaine de fédérations sportives (Fédération de sports automobile, INF..) et clubs professionnels (Paris Saint Germain, Olympique Lyonnais, Racing 92…), garantissant un accompagnement scolaire personnalisé de leurs champions et des horaires aménagés en fonction du calendrier sportif.

Post-bac, SEA permet aussi aux étudiants de concilier leur parcours académique avec leur passion, qu’elle soit sportive, artistique ou culturelle. Sous la marque Studency, SEA propose des formations BAC+2 à BAC+5, pouvant être suivies en alternance, en apprentissage ou en formation initiale. En plus de son campus parisien, Studency a ouvert à la rentrée 2021 un campus à Toulouse et projette de s’implanter à Lyon, Bordeaux et Marseille. Studency intègre aussi un programme de préparation et d’insertion dans les universités américaines.

Le groupe a par ailleurs développé d’autre services combinant valeurs du sport et développement intellectuel, avec des formations continues pour un public professionnel.

Le duo de fondateurs est aujourd’hui rejoint par Fabien GROBON qui prend le poste de Président Directeur Général. Diplômé de l’INSEAD, cet ancien dirigeant de la Fédération Française de Tennis avait été Directeur Général du Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux en 2014 puis du Stade Français Paris en 2015. Il apporte son expérience de plus de 20 ans au sein d’organisations emblématiques du sport français.

Cette opération marque le renforcement de l’engagement ESG du groupe qui ambitionne de créer rapidement un fonds de dotation afin de rendre accessible ses formations au plus grand nombre et à terme, devenir une société certifiée Bcorp.

Conseillée par les équipes de Pax Corporate Finance, cette opération permet également la montée au capital de managers clés du groupe. Grâce aux fonds levés, SEA pourra compléter son offre d’enseignement, ouvrir de nouveaux établissements et poursuivre le développement des partenariats avec les fédérations sportives, les clubs professionnels et les entreprises.