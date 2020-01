Le FPCI Impact Senior vise à démontrer que les objectifs financiers et non financiers peuvent être atteints conjointement.

Le Fonds Impact Senior a trois objectifs principaux :

Délivrer un rendement brut cible de 9%* par an sur 8 ans** en ligne avec le track-record obtenu depuis 2010 par 123 IM sur la thématique des EHPAD. 123 IM a investi 180M€ dans le secteur et a contribué à financer près de 3 500 lits

Mesurer des indicateurs non financiers permettant d’évaluer notamment la qualité de vie des résidents et des salariés au travail

Un objectif de partage en rétrocédant une partie des frais de gestion et du carried interest perçus par 123 IM à Siel Bleu pour que l’association puisse développer ses activités.

Le FPCI Impact Senior dispose à date de 40M€ d’engagements signés pour un objectif final de collecte de 75M / 100M€ et a réalisé son premier closing le 18 décembre 2019.

Forte de son expertise dans le secteur des maisons de retraites médicalisées, 123 IM et l’Association Siel Bleu ont noué un partenariat afin de participer à une meilleure prise en charge des résidents en mesurant notamment l’impact des activités de Siel Bleu en terme de motricité et d’amélioration des conditions physiques.

« C’est dans cette philosophie que nous avons lancé Impact Senior, un FPCI qui investit principalement dans le secteur des EHPAD, sous forme d’actions et d’obligations convertibles » indique Antoine Paulhac, Directeur d’investissement chez 123 IM et gérant du Fonds.

123 IM et l’association Siel Bleu souhaitent participer activement à la profonde réflexion du secteur des EHPAD sur les méthodes d’accompagnements et leur Impact sur le « bien vieillir ».

« Dans ce partenariat, 123 IM investit dans des EHPAD et l’association Siel Bleu met en place des activités physiques adaptées pour les résidents et le personnel dans chaque maison de retraite qu’123 IM finance » précise Jean-Michel Ricard, Président et Co-fondateur de l’association.

L’association Siel Bleu a depuis de nombreuses années une expertise reconnue dans la mesure et l’évaluation des activités physiques adaptées. Elle suivra 12 Indicateurs Non Financiers (INF) trimestriellement à la fois pour les résidents mais aussi pour le personnel des EHPAD qui est soumis à des conditions de travail qui peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques notamment.

Ces INF seront transmis et analysés par un comité de suivi mis en place durant toute la durée de vie du Fonds composé des représentants des institutionnels, de l’association Siel Bleu et d’123 IM.