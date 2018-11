Désormais, le portefeuille du Groupe Bridge cofinancé par 123 IM compte 6 établissements pour un total de près de 300 lits.

Une nouvelle opération qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat pérenne

123 IM investit aux côtés du Groupe Bridge dans une nouvelle opération qui porte sur l’acquisition des murs et fonds de commerce des deux établissements suivants :

• Le Hameau De Villers à Saint Fargeau en Seine-et-Marne (77) Situé à 50 Km de Paris, cet EHPAD de 38 lits a été entièrement rénové en 2009 avec la création d’une nouvelle aile au bâtiment principal. L’établissement dispose d’un potentiel de transformation intéressant et d’un potentiel de synergies avec les autres établissements seine-et-marnais du Groupe Bridge.

• La Maison Du Pays à Ramerupt dans l’Aube (10) Situé à 35 Km de Troyes et ouvert en 2002, cet EHPAD s’est agrandi en 2009 pour accueillir de nouvelles autorisations afin de porter le nombre de lits à 67 dont 13 en unité Alzheimer et 26 habilités à l’aide sociale. L’établissement rural et récent affiche de bonne performances opérationnelles.

Ces deux EHPAD, rénovés il y a moins de 10 ans, bénéficient d’une gestion de qualité permettant d’obtenir des taux d’occupation en augmentation régulière et un niveau de rentabilité conforme aux attentes. Les bonnes pratiques du Groupe Bridge permettront de veiller à l’amélioration de la prise en charge des résidents tout en veillant à optimiser les équilibres de gestion.

« Ces actifs sont situés dans des zones attractives et présentent des perspectives concrètes de croissance et de développement. En effet, le département de l’Aube se caractérise par une population vieillissante, avec un doublement attendu des personnes âgées de plus de 80 ans entre 2007 et 2040 et la part de la population des plus de 80 ans est supérieure à la moyenne nationale » relève Julien Meir, Directeur Associé chez 123 IM.

Avec cette nouvelle opération, ce sont plus de 12 M€ qui auront été investis par 123 IM pour accompagner le groupe Bridge dans l’acquisition de 6 EHPADs en Ile de France et en province.

« Cette nouvelle opération est significative pour la croissance du Groupe Bridge. Elle témoigne de la capacité du Groupe a poursuivre une forte dynamique de développement avec un maillage territorial cohérent, gage de synergies opérationnelles et permettant ainsi au Groupe de se préparer aux enjeux de demain du secteur de la Dépendance et de ses réformes. » note Julien Meir,

« Grâce au soutien notre de partenaire financier 123 IM qui intervient en cofinancement à nos côtés, nous pouvons accélérer notre développement par croissance externe dans une relation de confiance et dans une logique d’alignement d’intérêts tout en pouvant compter sur des professionnels sensibles aux enjeux humains et sociétaires de notre activité qui sont au cœur de l’ADN de Bridge et de chacun de ses collaborateurs » explique Charles Memoune, Président fondateur du Groupe Bridge.

Déjà 6 opérations réalisées et près de 300 lits cofinancés aux côtés du Groupe Bridge

« Notre relation avec le Groupe Bridge est un modèle de partenariat pérenne que développe 123 IM avec des opérateurs dans le domaine du médico-social afin d’accompagner leur croissance. Pour nous, investisseurs, le Groupe Bridge poursuit un projet de développement cohérent dans la dépendance-santé et le bien-vieillir. Nous pouvons compter sur l’expertise du Groupe pour identifier des opérations de transformation et sur la capacité financière de ses associés historiques à poursuivre cette belle tendance » poursuit Julien Meir.

Le portefeuille des EHPAD du Groupe Bridge cofinancé par 123 IM au 1er novembre 2018 : L’objectif est de poursuivre ce rythme d’acquisitions aux côtés du Groupe Bridge afin de constituer un portefeuille de 1000 lits à fin 2020.

Depuis 2010, 123 IM a investi plus de 200 M€ dans l’acquisition de murs et de fonds de commerce d’établissements situés dans des emplacements de qualité et dont la taille est comprise entre 30 et 50 lits. L’ensemble du portefeuille compte 53 EHPAD et 25 résidences sénior, soit 3 570 lits et 2 237 appartements.