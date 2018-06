Anaxago : 75% des sorties positives du marché des plateformes de crowdequity

Avec 170 participations dont 129 actives, la société compte 41 sorties positives depuis son lancement soit plus de 20% de son portefeuille global (82% en immobilier et 17% en innovation). Fort de plus de 5.000 investisseurs actifs, la société affiche aujourd’hui plus de 20% de sa collecte auprès d’investisseurs professionnels.

Côté startup, le portefeuille affiche 7 sorties positives avec des multiples de 1,2x à 5x pour les investisseurs, Anaxago a notamment cédé en 2017 ses participations dans Payplug et Animalbox à Natixis et au groupe Lagardère Active. Le taux de défaut du portefeuille s’élève à 7,4% avec 8 défauts enregistrés.

Côté immobilier, 33 participations ont déjà été remboursées (l’activité de financement de l’immobilier a été lancée en 2014) pour un montant de plus de 9M€. La plateforme Anaxago recense 75% des sorties positives sur le marché des plateformes de crowdequity.

« Dépasser le cap des 100 millions d’euros est une étape importante pour Anaxago et nous sommes très heureux de participer au développement de 170 entreprises et autant d’histoires entrepreneuriales dans des secteurs aussi variés que la santé, les fintechs ou l’immobilier. Dans le même temps, la performance délivrée aux investisseurs et notre rentabilité affichée depuis notre création sont autant de critères qui valident la solidité de notre modèle économique et attirent de plus en plus d’investisseurs institutionnels », conclut Joachim Dupont, président d’Anaxago.