Dix ans après sa création, Mandarine Gestion, société de gestion entrepreneuriale indépendante, entend poursuivre sa croissance au travers de la gestion de convictions qui a fait sa renommée. Pour cela la boutique de gestion compte s’appuyer sur trois axes de développement : la poursuite de son déploiement commercial sur les marchés français et internationaux, le développement de son offre de gestion active performante, et le renforcement de son organisation opérationnelle.

« Le succès de Mandarine Gestion s’est bâti sur cinq facteurs clés dans notre développement », a déclaré Marc Renaud, Président Directeur Général de Mandarine Gestion. « La performance de nos produits, le talent de nos gérants, la différenciation de notre gamme, la force de nos équipes commerciales et la réputation de sérieux, et de solidité dont nous jouissons. »

Déjà présente dans une douzaine de pays, avec plus du tiers de ses encours gérés pour le compte de clients internationaux, Mandarine Gestion compte accélérer son développement en dehors de ses frontières. La société possède déjà un bureau en Allemagne et une filiale en Suisse. Pour des pays comme l’Autriche ou la Grande-Bretagne, la société s’est adjoint les services de Tierce Party Marketers (TPM), tandis que la clientèle du Bénélux est gérée directement depuis Paris.

Mandarine Gestion compte également accélérer son développement en France et pourra pour cela capitaliser sur le partenariat commercial noué avec son nouvel actionnaire, Arkéa Investment Services, qui devrait contribuer à accroître la visibilité de son offre de gestion sur le marché domestique français.

Mandarine Gestion totalise aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros d’encours gérés autant pour le compte d’investisseurs institutionnels et que pour celui d’investisseurs retail.

« La croissance de nos encours est régulière depuis notre création, en France comme à l’international », poursuit Marc Renaud. « Depuis le début de l’année, nos encours ont bondi de près de 600 millions, sous l’effet de la collecte et du partenariat avec Arkéa. Nous comptons accélérer cette dynamique en proposant par exemple des solutions dédiées aux contraintes des investisseurs institutionnels. »

La gamme gérée par Mandarine Gestion compte aujourd’hui 12 fonds ouverts, qui permettent à tous ses clients de s’exposer aux marchés actions français, européens et mondiaux via différents univers de gestion, allant des micro aux grandes capitalisations. La gamme s’articule autour de produits aux styles de gestion revendiqués tels que le style Value, dont le fonds Mandarine Valeur est emblématique, ou encore le style croissance, avec le fonds Small & Mid cap Mandarine Unique, l’autre grand succès commercial de Mandarine Gestion.

« Depuis la création de Mandarine Gestion, nous avons su attirer un grand nombre de gérants de talents qui ont participé activement à notre renommée », explique Marc Renaud. « Aujourd’hui nous proposons une gamme courte, gérée activement et principalement axée sur la recherche d’alpha offerte par la gestion de conviction. »

Par ailleurs, la société la gestion gère depuis deux ans le fonds NovESS dédié à l’économie sociale etsolidaire (ESS), lancé à l’initiative de la Caisse des Dépôts et d’un club d’investisseurs institutionnels. Le fonds a récemment réalisé sa 7ème prise de participation du fonds et déjà investi plus de 5 millions dans des entreprises de l’ESS. La société a également récemment obtenu le Label ISR pour le fonds Mandarine Entrepreneurs et compte augmenter la couverture ESG de l’ensemble de ses portefeuilles.

« S’il ne fallait retenir qu’une lettre dans le sigle ESG, nous revendiquerions le S », ajoute Rémi Leservoisier, Directeur Général délégué de Mandarine Gestion. « Nous gérons, depuis de nombreuses années déjà, un fonds dédié à l’investissement solidaire, Mandarine Capital Solidaire, ce qui nous a offert la légitimité de décrocher la délégation de gestion du fonds NovESS. Nous le faisons avec autant de conviction et de rigueur que pour notre gestion actions car il convient de se montrer sélectif sur les projets qui nous sont proposés. »

La société compte aujourd’hui 35 personnes, dont un tiers est dédié aux fonctions commerciales, un tiers à la gestion et un tiers aux fonctions opérationnelles. Déjà solidement structurée, la société poursuit le renforcement de son organisation opérationnelle pour répondre aux grands enjeux réglementaires et de distribution qui redessinent le visage de l’industrie de la gestion d’actifs. La société a d’ailleurs récemment renforcé sa fonction de contrôle des risques, ainsi que son équipe de gestion avec l’arrivée de deux nouveaux gérants actions expérimentés. Venus de sociétés de gestion renommées, ces gérants ont été conquis par la culture entrepreneuriale de Mandarine Gestion et par son indépendance. Aujourd’hui 65% du capital de Mandarine Gestion est détenu par ses collaborateurs, et 35 % pour ses actionnaires minoritaires (Arkéa Investment Services, La Banque Postale AM et Financière Dassault).