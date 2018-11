Investment Banking

ekWateur, le premier fournisseur d’énergie indépendant et alternatif qui propose de l’électricité, du gaz et du bois 100% renouvelables, annonce que sa campagne de levée de fonds a dépassé ses objectifs de 500 000 euros sur la plateforme Sowefund, en un temps record.

Seulement quelques semaines après avoir reçu le prix de la « Meilleure Marque Verte » au monde lors de la prestigieuse cérémonie de la Charge Energy Branding Conference, c’est une nouvelle victoire pour le fournisseur d’énergie qui vient de souffler sa deuxième bougie.

Des objectifs dépassés en moins de 6 semaines

ekWateur a lancé le 13 septembre une campagne visant à récolter des fonds auprès d’investisseurs particuliers. Un mois après, l’objectif des 500 000€ est atteint ! Fort de l’engagement de sa communauté et des autres particuliers, ekWateur décide d’ouvrir jusqu’à 1 million. Ainsi, le 5èmefournisseur d’énergie de France devient l’entreprise ayant levé le plus de fonds sur un temps si court sur la plateforme de financement collaboratif.

« C’est un véritable succès ! Nous sommes heureux de voir que la communauté, que nous mettons au cœur de notre stratégie, nous réaffirme sa confiance de cette manière. Grâce à eux, nous allons pouvoir continuer à nous battre pour une énergie plus verte et moins chère, » explique Julien Tchernia, Président et co-Fondateur d’ekWateur.

Pour sa levée de fonds, ekWateur a choisi de s’associer à la plateforme de financement collaboratif Sowefund pour sa flexibilité et sa visibilité auprès des particuliers et des investisseurs professionnels. Sowefund est également mandaté par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, elle a donc labéllisé le projet ekWateur “Financement Participatif pour la Croissance Verte”.

"Nous sommes fiers d’accompagner ekWateur dans cette opération, qui est une première en France pour une plateforme d’investissement participatif. Persuadé de la réussite du projet, cette entreprise plus mâture ouvre de nouvelles perspectives de diversification de portefeuille à notre communauté." indique Benjamin Wattinne Directeur Général et co-fondateur de Sowefund.

Une nouvelle victoire pour le fournisseur

Depuis sa création en 2015, le fournisseur collaboratif enregistre plusieurs premières : Il a été le premier à proposer une offre de gaz 100% renouvelable (biométhane), une offre de bois ou une offre d’autoconsommation. Premier à accepter le SolarCoins, ekWateur a également remporté des achats groupés majeurs comme le lot « petits producteurs renouvelable du célèbre « énergie moins chère ensemble » organisé par l’UFC Que Choisir. Le 5ème fournisseur d’énergie en France n’en est d’ailleurs pas à sa première levée de fonds, il a déjà bénéficié d’un financement de 2 millions d’euros levés auprès 3 grands investisseurs français (Aster, BNP Paribas Développement et Bouygues Telecom Initiatives).

Le succès de cette nouvelle levée de fonds est évidemment dû au grand intérêt que portent les particuliers au projet d’ekWateur, mais également aux partenaires historiques qui réinvestissent dans ekWateur.

« La fidélité des clients ekWateur, l’attractivité de l’offre et l’expertise de gestion clients de l’équipe ont d’ores et déjà permis de prouver la rentabilité économique du modèle. Nous aurons à cœur d’accompagner cette incroyable équipe dans les années qui arrivent. Après un premier tour de financement en 2016, Aster réaffirme son soutien à l’équipe d’ekWateur et participera à l’augmentation de capital pour maintenir sa participation au capital de la société » déclare Pierre Cordelle, Senior Associate chez Aster Capital, société de capital investissement spécialisée dans l’énergie, la mobilité et la smart industrie.

Aujourd’hui ekWateur souhaite valoriser encore plus son engagement dans le digital avec le développement d’une nouvelle application mobile et l’analyse des données consommateur. L’autre objectif primordial pour l’entreprise est de placer le consommateur au cœur de la stratégie d’une transition globale, avec la création d’« ekWateur : le Lab » : un département d’ekWateur dont le rôle sera d’agréger des produits innovants pour développer des services clef-en-main, très simples d’accès (autoconsommation pour tous, chauffage au bois , etc…). Son ambition ? Susciter une prise de conscience massive – et compte-tenu du succès de cette levée de fonds, cette ambition est partagée.