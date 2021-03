Investment Banking

Dans le cadre de sa stratégie de fusion-acquisition, SumUp développera ses capacités logicielles notamment dans le secteur de restauration, afin d’adresser les acteurs majeurs de l’hôtellerie, les stades et les salles de concert

SumUp poursuit sa stratégie d’expansion internationale avec son lancement au Chili, en Colombie et en Roumanie

Le fournisseur mondial de services de paiement SumUp annonce aujourd’hui une levée de fonds de 750 millions d’euros auprès de Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit, Crestline, et de fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. Le nouveau tour de table a été sursouscrit avec le soutien renouvelé des partenaires historiques Goldman Sachs et Bain Capital Credit, et le fort intérêt des nouveaux investisseurs.

Avec cette levée de fonds, SumUp va accélérer sa croissance, fidéliser ses clients et en conquérir de nouveaux sur ses 33 marchés à travers le monde. SumUp étendra sa gamme de produits, à la fois organiquement et par le biais de nouvelles acquisitions. Cette levée de fonds permettra également de refinancer les facilités de crédit existantes.

La société a récemment élargi son portefeuille de produits dans le secteur de la restauration au Royaume-Uni et en Europe continentale, grâce à l’acquisition de deux fournisseurs de logiciels de points de vente de premier plan Goodtill et Tiller. Elle permet à SumUp d’adresser des millions de nouveaux clients potentiels, des cafés et restaurants aux plus grands stades et salles de concert, marquant l’arrivée d’une nouvelle génération de commerçants équipés par SumUp. Récemment, la fintech européenne a également finalisé l’acquisition du fournisseur de système bancaire Paysolut, afin de développer une offre de services bancaires pour les commerçants.

En dépit de l’impact de la Covid-19 sur les PME, SumUp démarre en 2021 sous les meilleurs auspices. L’an passé, elle a dévoilé une série de nouvelles solutions et d’innovations pour aider les entreprises à faire face aux restrictions causées par des confinements répétés : le paiement par lien, le service de facturation, les fonctionnalités de vente en ligne via “SumUp E-shop", les bons d’achat en collaboration avec Google, Facebook et Instagram. Toutes ces solutions ont été conçues pour aider les commerçants à accepter les paiements en toute sécurité et poursuivre leurs activités dans un contexte économique incertain.

En 2021, SumUp renforcera ses équipes composées de plus de 2 000 personnes avec le recrutement de nouveaux talents pour ses 19 bureaux, répartis sur les trois continents. En plus de sa présence en Europe, aux États-Unis et au Brésil, SumUp prévoit à long terme de s’étendre en Asie. Grâce à son lancement en Roumanie, SumUp est désormais présent dans 29 pays européens. Sur ces nouveaux marchés, SumUp a acquis la totalité des parts de la jointe venture créée avec BancoEstado au Chili et continuera à proposer ses solutions aux commerçants et à développer le marché exclusivement sous la marque SumUp. Le lancement en Colombie, 4ème puissance économique d’Amérique Latine, avec plus de 50 millions d’habitants, marque un tournant décisif pour le développement de l’entreprise. Des milliers de commerçants rejoignent SumUp chaque jour et ses terminaux de paiement par carte sont utilisés par plus de 3 millions d’entreprises dans le monde.

Marc-Alexander Christ, co-fondateur de SumUp, déclare : « Je continue d’être impressionné au quotidien par le professionnalisme des équipes de SumUp qui ont relevé avec succès les défis de l’année dernière et fourni la technologie de paiement indispensable au développement des petites entreprises du monde entier. Ce nouvel apport de capital dans l’une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde - en plus de l’option intégrée d’élargissement du financement - accélérera considérablement le développement de notre base de clients, renforcera notre position de leader technologique et favorisera la conception de nouveaux services pour soutenir les commerçants dans le monde entier. »

Tom Maughan, de Bain Capital Credit, ajoute : « Nous sommes fiers de renouveler notre soutien à SumUp et reconnaissons ses progrès impressionnants réalisés au cours des deux dernières années. Nous avons une grande admiration pour la mission de SumUp, qui aide les petites entreprises du monde entier à maintenir leur activité et prospérer dans des circonstances économiques difficiles. Renouveler notre investissement, lors de ce nouveau tour de table, est la preuve de notre considération pour l’entreprise d’aujourd’hui et pour celle qu’elle sera à l’avenir. »