Investment Banking

En 2020, le volume de paiement traité par la Fintech a été multiplié par 30 et a atteint 100 millions d’euros par an, dans un contexte où les TPE-PME utilisent de plus en plus les outils numériques pour gérer leurs tâches administratives à distance, une tendance accélérée par la crise du COVID-19.

Ce tour de 20 millions d’euros est réalisé auprès des partners de DST Global, Serena, LocalGlobe et Breega, ainsi que de business angels de renom (fondateurs et dirigeants de Transferwise, iZettle, Klarna, Farfetch, Criteo). C’est la troisième levée annoncée par Libeo en un peu plus d’un an.

Libeo, la Fintech qui simplifie la gestion et le paiement des factures fournisseurs pour les TPE-PME, annonce un nouveau tour de financement de 20 millions d’euros en Série A, auprès des partners de DST Global, Serena, Breega et LocalGlobe. Avec ce nouveau tour, Libeo entend accélérer son déploiement en Europe.

Simplifier et digitaliser les paiements pour les TPE-PME : un enjeu majeur

À l’heure où les particuliers s’envoient de l’argent en un clic depuis leur smartphone [1], la plupart des entreprises continuent d’imprimer leurs factures fournisseurs, de les stocker dans des classeurs et de les payer à la main, par virement ou par chèque. Un processus laborieux, chronophage et sans valeur ajoutée, qui fait perdre près de 10 heures par semaine aux dirigeants et DAF de TPE-PME. Ils sont d’ailleurs encore un tiers à dédier au moins un week-end par mois au traitement de leurs factures [2].

En plus de la perte de temps engendrée, cet archaïsme met à mal la santé financière des entreprises. 3 chefs d’entreprise sur 4 traitent encore leurs factures manuellement [3], et s’exposent ainsi aux erreurs de saisie, à la fraude au président et aux retards de paiement.

Libeo digitalise, automatise et sécurise l’ensemble du processus de paiement entre entreprises. Sa plateforme permet la dématérialisation instantanée et la centralisation des factures, l’utilisation de circuits de validation et le paiement en un clic. Les utilisateurs déclarent que le temps de traitement de leurs factures est 6 fois plus rapide avec Libeo.

Révolutionner les paiements entre entreprises en Europe

En 2020, le volume des paiements réalisés via Libeo a été multiplié par 30, et a atteint 100 millions d’euros par an. Une croissance rapide qui illustre l’engouement des TPE-PME pour les solutions digitales.

Avec ce nouveau tour de table, Libeo va continuer de développer le service de paiement entre entreprises le plus simple et le plus flexible du marché et étendre sa présence en Europe. Libeo entend également intensifier l’adoption de ses solutions, qu’elles soient utilisées en direct via sa plateforme ou grâce à son nouveau service API, qui permet à des partenaires tels que QuickBooks d’intégrer son service de paiement directement dans leur application. Par ailleurs, la Fintech prévoit de tripler ses effectifs et comptera plus de 100 collaborateurs d’ici la fin de l’année.

« Avec mes cofondateurs Jeremy Attuil et Pierre-Antoine Glandier, nous avons lancé Libeo pour libérer les dirigeants des tâches administratives. Ils créent leur compte sur Libeo en quelques secondes et commencent à payer leurs fournisseurs en un clic et sans IBAN, quelles que soient leurs banques ou les modalités de paiement souhaitées. Notre mission, accompagner les TPE-PME au quotidien, n’a jamais été aussi importante que dans le contexte actuel. » indique Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo.