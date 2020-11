Investment Banking

Cette opération entre parfaitement dans la stratégie de développement du réseau de magasins en propre, en particulier aux États-Unis, l’un des pays les plus porteurs et les plus contributeurs pour le Groupe.

Avec l’acquisition de ces trois magasins situés sur la Côte Ouest dans les villes de San Francisco, Seattle et Portland, Roche Bobois renforce significativement sa présence en propre sur le territoire américain. Roche Bobois reprend l’ensemble de l’activité, les stocks et le personnel concerné. Il exploitera ces 3 showrooms sur une surface totale de 1 900 m2, sans être toutefois propriétaire des murs.

Ces magasins ont réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 9,6 MUSD, avec une marge d’EBITDA très élevée conformément aux standards de la marque aux États-Unis. Ils ont fait preuve d’une très bonne résilience en 2020 dans le contexte de crise sanitaire en enregistrant, à fin octobre, un volume d’affaires équivalent à celui de 2019 sur la même période.

Les magasins sont consolidés à partir de la date de signature du SPA. Cette opération relutive aura un effet positif sur la croissance du chiffre d’affaires et sur la marge d’EBITDA consolidée des prochains semestres.

Option confirmée sur le rachat de 3 autres magasins franchisés

Conformément à l’accord signé, Roche Bobois dispose d’une option unilatérale pour le rachat de 3 magasins supplémentaires, à Atlanta, Houston et Dallas, avec un droit d’exercice décalé sur la période de janvier 2022 à juin 2023.

Ces trois magasins ont réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 7,1 MUSD. Avec un positionnement très haut de gamme, voire Luxe, la zone États-Unis/Canada représente à ce jour le 2ème marché de Roche Bobois en termes de chiffre d’affaires et le 1er contributeur à la marge d’EBITDA, avec des niveaux historiques très élevés nettement supérieurs à la moyenne du Groupe.

À terme, avec l’apport des 6 nouveaux magasins en propre, cette zone géographique deviendrait ainsi le 1er marché de Roche Bobois tant en termes de revenus que d’EBITDA.