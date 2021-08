Investment Banking

Avec ce rachat, le groupe poursuit son développement et sa stratégie de diversification des activités. Lafreto emploie 77 salariés.

Le site glisse-proshop.com et l’intégralité de son équipe experte des sports de glisse nautique rejoignent l’écosystème du groupe Lafreto, déjà propriétaire des sites www.glisshop.com (spécialisé dans les sports d’hiver) et www.monsieurgolf.com (spécialisé dans le golf). Ce rachat de 100 % des parts de la société Glisse-Proshop est le résultat de l’accélération de la stratégie de diversification du groupe et lui permet de désaisonnaliser ses activités.

Fidèle à leurs valeurs humaines communes, l’intégration de glisse-proshop.com au sein du groupe se fera avec le concours de David Ledan (fondateur et ancien dirigeant) ainsi que l’ensemble des équipes existantes. Cette acquisition, réalisée entre deux entreprises historiques et familiales, vise à apporter le support financier et technique nécessaire à la poursuite de la dynamique de croissance de glisse-proshop.com (5.7M€ de CA au 30 Juin 2021).

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’e-commerce, le groupe Lafreto (28M€ de CA au 30 Juin 2021) soutiendra glisse-proshop.com grâce à ses connaissances en matière d’e-commerce, d’expérience utilisateurs, d’infrastructures techniques et mettra à disposition des équipes de glisse-proshop.com les outils déjà déployés sur les autres sites du groupe. Les équipes de glisse-proshop.com restent pleinement investies dans leurs missions et ont à cœur de pouvoir continuer à fournir le meilleur service aux amateurs de sports de glisse nautique.

“C’est un plaisir de pouvoir continuer l’aventure glisse-proshop.com au sein du groupe Lafreto. Ce rapprochement est celui de deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs et les équipes de Glisse-Proshop vont pouvoir, grâce à cette intégration, apporter toujours plus de conseils de qualité et d’accompagnement à nos clients” souligne David Ledan, directeur général de glisse-proshop.com.

Le rachat de glisse-proshop.com est aussi la concrétisation de la stratégie du groupe Lafreto. Le groupe renforce ainsi sa présence en France avec l’intégration d’une nouvelle verticale et garde l’ADN qui a fait sa réussite : une stratégie omnicanale déployée sur les sites et les réseaux sociaux du groupe qui fait écho à un objectif d’une grande qualité de service. Pour atteindre cet objectif, le groupe s’appuie sur des interfaces numériques pensées pour les utilisateurs et un centre de service client installé en France. Compte tenu de l’activité particulièrement soutenue de ses différentes verticales, un agrandissement des bâtiments, dont le siège situé à Aubière, a été engagé pour permettre aux enseignes du groupe de bénéficier, fin 2021, de surface logistique, de magasin et de bureaux supplémentaires.

Frédéric Morel, Président du groupe Lafreto rappelle : “Notre groupe est au départ une entreprise familiale et cet esprit nous anime toujours. Nous avons fait le choix de soutenir la croissance de Glisse-Proshop sans transformer l’entreprise en profondeur car nos structures ont le même ADN. J’ai toute confiance en David et ses équipes pour mener à bien le développement de la verticale sports nautiques. Nous sommes ravis de pouvoir les aider à y parvenir.”