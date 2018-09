Investment Banking

Ce financement a été réalisé pour mener à bien le projet de dépôt d’enregistrement auprès de la FDA (Food and Drug Administration) de son produit phare, Estrotep®, un biomarqueur innovant pour le diagnostic ciblé du cancer métastatique, en vue d’une commercialisation courant 2019.

Cette levée de fonds permettra également le lancement début 2019 de deux études cliniques multicentriques de phase III pour lesquelles Zionexa sera promoteur, en Europe et aux États-Unis pour deux biomarqueurs spécialisés dans le diagnostic de la maladie de Parkinson et du cancer du poumon. Deux levées de fonds ultérieures sont prévues fin 2018 et courant 2019 pour financer les lancements commerciaux d’Estrotep® en France et aux États-Unis.

Bernard Landes, CEO de Zionexa commente : « Ce financement renforce la confiance que nous avons dans le potentiel d’Estrotep®, et plus largement dans le potentiel de notre pipeline de biomarqueurs ciblés pour le diagnostic des cancers. Actuellement, beaucoup de patients subissent des traitements lourds et inadaptés. Notre objectif est de mettre rapidement sur le marché des Compagnons Diagnostics comme Estrotep® qui a déjà démontré ses performances, pour permettre aux praticiens une utilisation « en vie réelle », et augmenter ainsi la qualité du parcours de soin des patients ».

Estrotep®, un biomarqueur innovant pour le diagnostic ciblé en cancer du sein métastatique

Estrotep® est la première molécule issue du pipeline de Zionexa. Elle permet de caractériser les cellules cancéreuses métastatiques dans le cancer du sein hormono-dépendant. Ce biomarqueur a reçu l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) en France en juillet 2016 mais n’est toujours pas accessible sur le territoire, faute d’obtention de l’agrément aux collectivités locales, nécessaire aux hôpitaux et cliniques pour acquérir la molécule.