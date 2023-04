Les investisseurs peuvent répondre aux initiatives réglementaires et gérer les risques importants liés au climat en consultant des informations précises sur la préparation d’une entreprise à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Morningstar Sustainalytics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de recherche, de notations et de données ESG, lance ses notes sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dénommées Low Carbone Transition Ratings. Les notes sont conçues pour fournir aux investisseurs une évaluation scientifique prospective de l’alignement actuel d’une entreprise sur une trajectoire de neutralité carbone qui limite le réchauffement climatique à 1,5°C.

Conçues par des experts du climat, les notes s’appuient sur une évaluation globale de la stratégie et sur les mesures prises par l’entreprise pour respecter ses engagements en matière de neutralité carbone, offrant ainsi aux investisseurs une vision claire et comparable des politiques, des pratiques de gouvernance et des plans d’investissement de l’entreprise.

Exprimées sous la forme d’une hausse implicite de la température, les Low Carbone Transition Ratings offrent aux investisseurs un signal contextuel qui montre l’exposition d’une entreprise aux risques liés à la transition basés sur ses émissions et ses performances de gestion. Ces notes sont basées sur les résultats de l’analyse des scénarios de l’Inevitable Policy Response (IPR) commandée par les Principles for Responsible Investment (PRI) et comprennent plus de 85 indicateurs de gestion pondérés par les émissions de GES et regroupés selon les thèmes de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Alors qu’un nombre croissant d’entreprises prennent des engagements vis-à-vis de la neutralité carbone, les premières recherches de Morningstar Sustainalytics sur près de 4 000 entreprises montrent que :

en observant la manière dont les entreprises gèrent actuellement leur réduction des émissions de GES, le monde devrait se réchauffer de 2,9°C ce qui est bien supérieur à l’objectif de 1,5°C prévu par l’Accord de Paris.

seulement 25 % d’entre elles ont fixé des objectifs solides en matière de réduction des émissions

seules 8 % des entreprises analysées disposent de plans d’incitation à la performance en matière de gaz à effet de serre (GES), les secteurs des services publics et de l’immobilier étant les plus avancés dans ce domaine.

Caractéristiques uniques des notes des Low Carbone Transition Ratings

Fruits d’un développement de près de deux ans et basés sur les commentaires des investisseurs, les Low Carbone Transition Ratings de Morningstar Sustainalytics ont été élaborées par une équipe interne d’experts du climat et par les créateurs des notes de risque ESG qui ont été primées. Exprimées sous la forme d’une hausse implicite de la température, les Low Carbone Transition Ratings offrent aux investisseurs un signal contextuel qui montre l’exposition d’une entreprise aux risques et aux opportunités liés à la transition, en fonction de son modèle d’entreprise, de ses émissions et de ses performances de gestion. Ces notes innovantes sont également basées sur les résultats de l’analyse des scénarios de l’Inevitable Policy Response (IPR) commandée par les Principles for Responsible Investment (PRI) et comprennent plus de 85 indicateurs de gestion pondérés par les émissions de GES et regroupés selon les thèmes de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Les investisseurs peuvent également déterminer l’étendue et la qualité de la divulgation des risques climatiques d’une entreprise grâce à un module TCFD intégré à la recherche.

« À mesure que les effets du changement climatique se concrétiseront, les entreprises devront probablement faire face à une augmentation des coûts de transition liés à la décarbonisation de l’économie mondiale, » a déclaré Azadeh Sabour, Senior Vice President des Solutions Climat chez Morningstar Sustainalytics. « Les investisseurs sont de plus en plus conscients de ces risques et ont besoin d’une méthode structurée pour déchiffrer les plans de transition des entreprises afin de déterminer si ces dernières sont prêtes à transformer leur modèle d’entreprise, ce qui est nécessaire pour passer à une économie à faibles émissions de carbone. En s’appuyant sur le cadre cohérent de nos notes, les investisseurs peuvent bénéficier d’un signal distinct pour comprendre les aspects les plus importants des plans de transition d’une entreprise et estimer à quel niveau ils se situent par rapport aux autres acteurs des secteurs et des zones géographiques. »

La méthodologie s’appuie sur le scénario de politique prévisionnelle de 1,5°C de l’IPR commandité par les PRI.

Les clients investisseurs ont accès à la méthodologie complète et transparente de Morningstar Sustainalytics, qui comprend les hypothèses du modèle et les critères d’évaluation des indicateurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’une entreprise. Le scénario de politique prévisionnelle (Required Policy Scenario 1,5°C) de l’IPR utilisé dans la méthodologie montre les politiques et actions ambitieuses nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, au-delà des politiques actuelles déclarées. Le RPS est basé sur le scénario de neutralité carbone de l’Association internationale de l’énergie, qui couvre un vaste éventail de secteurs et repose sur des hypothèses concernant les progrès technologiques et les changements d’affectation des sols. Morningstar Sustainalytics réduit et réconcilie le RPS de 1,5°C avec un budget dédié à la neutralité carbone spécifique à l’entreprise qui tient compte de la localisation des opérations et des activités de l’entreprise.

« Les risques liés à la transition pour les entreprises peuvent se traduire par une augmentation des coûts due à l’évolution des technologies, par des risques financiers dus aux changements de politique et par un accès réduit aux capitaux », a déclaré Julian Poulter, responsable des relations avec les investisseurs à l’Inevitable Policy Response. « Ces risques étant de plus en plus difficiles à comprendre, les investisseurs ont besoin d’une évaluation scientifique pour déterminer l’impact sur leurs portefeuilles. L’IPR est ravi que Morningstar Sustainalytics ait sélectionné notre analyse de scénario pour l’utiliser dans ses notes sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous nous réjouissons de collaborer plus étroitement avec les investisseurs qui adoptent ces nouveaux signaux pour prendre des décisions d’investissement plus éclairées ».

Morningstar Indexes, une nouvelle série d’indices climatiques mondiaux

Dans le courant de l’année, Morningstar Indexes lancera une nouvelle série d’indices climatiques mondiaux étayés par les Low Carbone Transition Ratings de Morningstar Sustainalytics. Conçus pour les investisseurs qui souhaitent suivre la trajectoire de la neutralité carbone dans leurs portefeuilles, les indices offriront une exposition aux entreprises qui s’engagent à transformer leur modèle économique et à gérer les risques liés à la transition climatique.