3È Édition du Baromètre « Les épargnants et l’Investissement Responsable » : Présentation des résultats de l’étude 2021

Avec Arnaud Faller, Directeur Général Délégué en charge des Investissements chez CPR AM, Pascal Koenig, Directeur fondateur de INSIGHT AM et Alexandre Neuvy, Directeur de la gestion privée chez AMPLEGEST, présenté par Fabrice Cousté, journaliste Radio Patrimoine.

Cette 3ème édition met en lumière l’évolution de la connaissance et de l’appétence des épargnants français pour les produits d’épargne responsable et mesure en parallèle les convictions et l’appropriation du sujet par les conseillers financiers.

L’enquête menée par le cabinet OpinionWay a porté sur un large panel d’épargnants et de Conseillers.

Les épargnants ont été qualifiés selon 4 profils :

Les « Autonomes » sont les épargnants faisant prioritairement confiance qu’à eux–mêmes ou leurs proches pour le choix de leur placement. Ils représentent 36 % de l’échantillon.

Les « Consommateurs durables » sont les épargnants qui privilégient la consommation durable comme mode de consommation. Ils représentent 41 % de l’échantillon.

Les « Conseillés » sont les épargnants qui sont conseillés pour leur gestion patrimoniale par des Banquiers Privés ou des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Ils représentent 23 % de l’échantillon. conseillés par un Banquier Privé ou un CGP (23%)

Les « Sachants » sont les épargnants qui déclarent connaître au moins un peu l’Investissement Responsable. Ils représentent 43 % de l’échantillon.

Trois profil de conseillers ont été analysés dans l’étude pour affiner les résultats :

CGP (hors CGP+)

CGP + (actifs confiés > à 150 millions d’€)

Banquiers privés

Parmi les principales conclusions de l’enquête :

Des épargnants toujours disposés à investir responsable

Pour 64% des épargnants interrogés, la dimension extra-financière est au moins aussi importante que la performance financière

Thématiques les plus recherchées : 1) Respect de l’environnement, 2) Réchauffement climatique 3) Education

L’investissement à impact reste encore méconnu 56% des épargnants n’en n’ont jamais entendu parler

21% des épargnants, se sont vus conseiller un produit d’IR vs 12% en 2020

46% des épargnants, souhaitent des indicateurs explicites en matière d’environnement

L’investissement responsable est devenu un marché de l’offre

71% des conseillers sont pleinement à l’aise pour présenter l’IR à leurs clients (94% chez les banques privées)

61% des conseillers déclarent proposer des produits investissement responsable à tous leurs clients (28% en 2019)

42% des conseillers s’avèrent désormais convaincus par les qualités des produits IR (30 % en 2020)

84% des conseillers Investissent dans la recherche pour sélectionner les produits IR

Autres enseignements marquants