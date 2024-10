Les résolutions sociales sont désormais le seul groupe de résolutions ESG dont le nombre continue de croître Le soutien des actionnaires aux résolutions concernant la Gouvernance a augmenté de manière significative au cours de la saison des votes aux Assemblées Générales de cette année, tandis que le soutien aux résolutions sur l’Environnement et le domaine Social a encore diminué.

Le soutien aux résolutions relatives à la gouvernance a rebondi en 2024 pour atteindre 36 %, après un creux de 30 % en 2023 (à l’exclusion des déposants anti-ESG), dans un contexte où l’accent est mis de plus en plus sur les droits des actionnaires. Au cours de la même période, le soutien aux résolutions environnementales et sociales a encore diminué, passant de 22 % à 19 % (à l’exclusion des déclarants anti-ESG). La tendance à la baisse s’est ralentie en 2024.

Le nombre de résolutions clés soutenues a atteint son niveau le plus bas depuis cinq ans en 2024 : 37 seulement, après un pic de 103 en 2022. Les résolutions clés sont celles qui sont soutenues par au moins 40 % des actionnaires indépendants d’une entreprise.

Cette contraction est due au vote des grands gestionnaires d’actifs, qui remettent de plus en plus en question le bien-fondé de nombreuses propositions environnementales et sociales (E&S).

En étendant notre analyse aux propositions bénéficiant d’un soutien ajusté (hors dirigeants actionnaires) d’au moins 30%, nous constatons une plus grande stabilité, voire une croissance, des résolutions de la catégorie bronze (dont le soutien s’établit entre 30% et 39,99%) qui sont plus régulièrement soutenues par d’autres gestionnaires d’actifs (voir précisions méthodologiques en page17).

Bien que les grands gestionnaires européens maintiennent un soutien élevé, de l’autre côté de l’Atlantique, BlackRock et Vanguard, ont encore réduit leur soutien aux propositions d’E&S, considérant que nombre d’entre elles étaient "normatives", "redondantes" ou "non significatives". State Street - le troisième des trois grands gestionnaires de fonds indiciels - a considérablement réduit son soutien à l’E&S en 2024, rompant ainsi avec son approche antérieure à savoir un soutien modéré mais stable. Jusqu’à présent, l’entreprise n’a pas publié de rapport à ce sujet.

Les gestionnaires ayant voté historiquement en faveur de l’ESG n’ont pas imité la chute brutale du soutien des trois grands. La moyenne des quatre gestionnaires que nous avons examinés a légèrement baissé, mais leur soutien est resté élevé dans l’ensemble.

