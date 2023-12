Les investisseurs ajoutent la dette privée, les infrastructures et le secondaire aux fonds de buyout plus traditionnels. Un changement significatif puisque plus de 45% des répondants donnent la priorité à la diversification. La santé et la tech suscitent un optimisme à long terme et...

...seuls 7% des investisseurs laissent l’IA faire leurs placements à leur place.

De nombreux investisseurs de Moonfare commencent à envisager un avenir plus positif en construisant un portefeuille d’investissement captable de résister aux chocs à court terme. La troisième enquête annuelle de Moonfare auprès des investisseurs montre que certains d’entre eux ont ajouté des stratégies défensives telles que la dette privée, les infrastructures et le secondaire, tout en exprimant leur optimisme à l’égard des secteurs de la santé et de la tech et en s’orientant nettement vers la diversification.

122 investisseurs de Moonfare ont répondu à cette enquête qui vise à comprendre les motivations de la communauté d’investisseurs privés de Moonfare concernant la constitution d’un portefeuille. [1]

“Il est très gratifiant de voir nos investisseurs se positionner à la fois par rapport aux préoccupations actuelles et par rapport aux opportunités perçues à long terme. Cela montre qu’ils parviennent à tirer profit des opportunités de formations en investissement, dont certaines sont mises à disposition par Moonfare, et qu’ils peuvent construire un portefeuille plus résistant pour eux-mêmes et leurs familles.” explique Steffen Pauls, fondateur et co-CEO de Moonfare.

La perception de l’économie mondiale par les investisseurs s’est améliorée depuis l’année dernière, lorsque 85 % des personnes interrogées avaient exprimé une opinion négative. Néanmoins, près de la moitié (47 %) des personnes interrogées ont encore un "mauvais pressentiment" sur l’état de l’économie, et seulement 15 % avaient un ressenti plutôt positif.

Les investisseurs ajoutent donc des actifs susceptibles d’offrir une protection, tels que le marché du secondaire, la dette privée et les infrastructures, à des portefeuilles encore largement axés sur les buyouts. 83 % des personnes interrogées détiennent aujourd’hui des participations dans des buyouts, soit une hausse de 16 points de pourcentage par rapport à 2022, et les co-investissements apparaissent désormais dans près de la moitié (48 %) des portefeuilles des investisseurs de Moonfare. Quant à la dette privée, elle apparait dans près d’un quart des portefeuilles, l’infrastructure n’étant qu’un peu plus à la traîne avec un peu plus de 23 %. Il n’est donc pas surprenant que les produits du secondaire, qui peuvent généralement être achetés avec une décote substantielle, et la dette privée, qui elle offre une diversité d’opportunités, figurent tous deux en tête des stratégies où les investisseurs sont les plus optimistes.

Les investisseurs de Moonfare priorisent désormais la diversification - peut-être en réponse à l’incertitude économique actuelle, à l’instabilité géopolitique et à la performance mitigée d’allocations d’actifs traditionnelles après la crise de Covid. Les 46% qui ont déclaré prioriser la diversification sont nettement plus nombreux que les 31% qui ont augmenté leurs réserves de liquidités.

Alors que le portefeuille traditionnel 60/40 s’est redressé cette année après les pertes subies en 2022 [2], les investisseurs semblent craindre que les rendements futurs ne soient pas à la hauteur de leurs espérances, compte tenu des taux d’intérêts qui resteront élevés sur une longue période. En conséquence, plus de 88 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient d’investir davantage dans le Private Equity au cours de l’année à venir. Seuls 3 % d’entre eux ne prévoient pas d’investir dans le Private Equity au cours de cette période.

Mais les investisseurs se positionnent également pour l’avenir. Ils sont particulièrement optimistes à l’égard des secteurs de la technologie et de la santé qui, bien qu’ils ne soient pas à l’abri d’une hausse des taux, du coût de la main-d’œuvre ou d’une incertitude macroéconomique plus large, semblent bien positionnés pour tirer parti des tendances séculaires. 78 % des personnes interrogées par Moonfare estiment que le secteur de la santé présente le plus grand potentiel d’investissement, suivis de près par la technologie (76 %).

Cette confiance dans la technologie ne signifie toutefois pas encore que les investisseurs de Moonfare soient prêts à laisser l’IA investir à leur place. Seuls 7 % des répondants à l’enquête ont donné aux robots (conseils pilotés par l’IA) une autonomie totale pour investir sans leur participation. Mais la plupart d’entre eux sont au moins prêts à le faire à l’avenir.