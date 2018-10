Investment Banking

Répondant à la demande mondiale croissante des entreprises locataires de garantir une connectivité sans faille au sein des immeubles de bureaux, ce financement a été obtenu auprès d’investisseurs immobiliers de premier plan, avec notamment Legal & General, U+I, Town Centre Securities, MOMENI Digital Ventures, KingSett Capital et Savitt Partners. Le groupe d’investissement a également reçu l’appui des investisseurs actuels de WiredScore, Bessemer Venture Partners, Fifth Wall et Sterling Ventures.

WiredScore intervient dans ce marché comme un point de référence fiable concernant la connectivité d’un immeuble, offrant transparence et visibilité à l’égard de ce service aux locataires. Ainsi, la labellisation WiredScore procure aux propriétaires et aux promoteurs, les informations nécessaires pour améliorer et pérenniser la qualité de la connectivité de leurs bâtiments.

Cette levée de fonds fait suite à une année d’expansion pour WiredScore, en France comme à l’échelle mondiale, sous l’impulsion de nombreuses sociétés immobilières commerciales, accordant une priorité aux investissements stratégiques en termes de connectivité numérique.

Au cours des trois premiers trimestres de 2018, WiredScore a répondu à l’augmentation de la demande, en s’implantant dans huit nouvelles villes dans le monde et a enregistré une croissance de 45 % de bâtiments labellisés dans cette même période.

Fréderic Motta, Directeur Général France, déclare : « Alors que les entreprises deviennent de plus en plus dépendantes de la connectivité numérique, nous constatons un changement de posture des propriétaires pour fournir des immeubles bien connectés. La solution aux problèmes et enjeux de connectivité numérique ne se situe pas uniquement entre une entreprise locataire et son fournisseur d’accès internet ; l’infrastructure même du bâtiment fournie par les propriétaires est un facteur clé pour une connectivité performante et fiable. Nos investisseurs en série A se joignent à notre clientèle de plus de 450 propriétaires qui assument cette nouvelle responsabilité. Ces propriétaires, comprenant Allianz Real Estate, Gecina, Altarea Cogedim ou encore AXA IM, tirent parti de notre expertise pour aborder la complexité technologique intrinsèque aux bâtiments tertiaires de demain. »

Par ailleurs, cet investissement soutiendra l’expansion de WiredScore vers de nouvelles géographies et vers de nouveaux secteurs de produits et de services, à mesure que l’entreprise continue de prendre de l’ampleur en France et à l’étranger.

Matteo Colombo, directeur des Investissements chez Legal & General Capital, déclare : « Legal & General Capital recherchent des innovateurs issus d’une multitude de secteurs répondant aux besoins futurs des villes. WiredScore est unique en son genre dans l’évaluation et la mise en place d’une société digitale. Cet investissement offre des synergies claires au sein de notre activité, en particulier concernant nos investissements immobiliers, technologiques et en capital-risque. Nous voyons une opportunité pour WiredScore, avec le soutien de Legal & General, de poursuivre sa croissance rapide et de se développer sur de nouveaux marchés. »

Témoignant de ce succès planétaire, soulignons que 37 millions de mètres carrés de bureaux sont actuellement engagés dans le label WiredScore et que l’expert en connectivité travaille aujourd’hui avec plus de 450 propriétaires, investisseurs et développeurs innovants et précurseurs à l’échelle mondiale tels que BlackRock, British Land et Hines. 1 700 bâtiments sont engagés dans la labellisation et 4 millions de personnes travaillent actuellement dans des bâtiments labellisés WiredScore, en Amérique du Nord et en Europe.