Gestion de Patrimoine

WiSEED, plateforme leader dans l’investissement digital, annonce avoir franchi le seuil des 300 millions d’euros investis dans des projets de crowdfunding, via sa plateforme, depuis son lancement en 2008. En douze ans, 21 000 investisseurs particuliers inscrits sur la plateforme - « les WiSEEDers » - ont souscrit au financement de 697 projets proposés par WiSEED et sélectionnés par la communauté.

Les trois priorités de WiSEED : les entreprises à impact, l’immobilier et la Transition Energétique

Créée en 2008, WiSEED s’est fixé pour mission de rendre accessible, aux particuliers, l’investissement au capital des sociétés en donnant la priorité auxentreprises à impact, start-up innovantes et PME de croissance. Depuis 2008, 94M€ ont été collectés pour des entreprises des secteurs de l’environnement, de l’énergie, de la santé et de l’alimentation.

Dans la foulée du vote de la loi du 1er octobre 2014, qui a donné un cadre légal solide aux plateformes de financement participatif, WiSEED inaugure WiSEED Immobilier. Cette filiale dédiée au financement de programmes de construction neuve, de réhabilitation et d’opérations de marchand de biens, aux côtés d’un réseau de promoteurs et opérateurs partenaires, a levé 214M€ en sept ans et participé au financement de 518 projets.

En mars 2021, WiSEED décide de renforcer et de structurer spécifiquement sa démarche dans le champ de la transition énergétique en créant WiSEED Transitions, filiale dédiée au financement des start-up engagées dans les secteurs des énergies renouvelables, de la mobilité décarbonée ou encore de la biomasse. 6M€ ont été collectés pour les projets du secteur de la transition énergétique, depuis la création de WiSEED Transitions.

Mathilde Iclanzan, directrice générale de WISEED : « Cette étape franchie par WiSEED illustre notre capacité à maintenir notre leadership sur un marché du crowdfunding, en forte accélération, et sur lequel nous fûmes les premiers à nous lancer. Dans un contexte de taux bas, nous proposons aux investisseurs un produit en phase avec leurs attentes, qui leur assure un rendement intéressant, tout en permettant la transparence - puisque l’investisseur sait dans quelle entreprise il investit, - la proximité, avec les dirigeants comme avec les territoires, et la digitalisation. Elle répond aussi aux attentes des entrepreneurs qui recherchent plus que des financements : les opérateurs immobiliers ont besoin d’être accompagnés vers l’immobilier durable et les entrepreneurs sont en demande d’accompagnement pour se structurer au-delà de leurs financements. Dans le contexte post-crise sanitaire que nous traversons, la finance doit se renouveler et s’interroger sur ses futures tendances. La réponse que propose le crowdfunding est celle d’une finance innovante, agile et durable. »

Nicolas Sérès, co-fondateur et Président du Conseil d’Administration de WiSEED : « Nous sommes fiers d’avoir passé le cap historique des 300 millions d’euros investis avec notre plateforme de financement participatif, depuis 2009. En franchissant cette étape, WiSEED, acteur pionnier du crowdfunding en France, montre sa capacité à s’adapter aux évolutions de la règlementation comme à celles de l’environnement concurrentiel et à conserver sa place parmi les leaders de cette jeune industrie. Ce seuil symbolique comme la solidité de nos perspectives de croissance témoignent de la force de notre promesse : proposer aux WiSEEDers des opportunités d’investissement qui ont du sens, des perspectives de rendement attractives et un risque maitrisé. Nous tenons à remercier notre communauté d’investisseurs particuliers, dont l’engagement, la fidélité et l’exigence sont les piliers du succès de WiSEED depuis toutes ces années. »