Gestion de Patrimoine

L’achat d’un bien s’accompagne d’un fameux prêt immobilier. Ce dernier s’accompagne aussi d’une inconditionnelle assurance emprunteur. Cela va de pair puisque cette protection financière assure le client, mais aussi l’établissement prêteur. Mais, pour chaque projet, l’environnement évolue : situation personnelle, professionnelle, conjoncture et état du marché. L’assurance du prêt peut donc fluctuer. Il est peut-être temps de renégocier… Voyons l’intérêt de souscrire une assurance, d’utiliser un comparateur en ligne, de faire appel à un courtier en assurance, et enfin, que dit la loi à ce propos. Voici la marche à suivre pour bénéficier d’un meilleur contrat pour votre projet.

En quoi l’assurance de prêt immobilier est-elle plus que conseillée ?

Lorsque vous souscrivez un prêt immobilier, l’assurance emprunteur est une exigence incontournable. Cette assurance offre une protection financière en cas d’incapacité de rembourser votre prêt. Que ce soit en raison d’une invalidité, d’une maladie grave ou encore d’un décès, l’organisme financier demande des garanties. Cependant, les circonstances peuvent évoluer, et vous pourriez envisager de changer votre contrat d’assurance emprunteur pour obtenir de meilleures conditions ou même faire des économies. Heureusement, ce processus est plus simple que vous ne le pensez… Bon à savoir : avant de renégocier votre contrat d’assurance emprunteur, examinez attentivement les termes, les conditions, ainsi que les garanties et les exclusions proposés par votre police d’assurance puis notez les caractéristiques qui pourraient ne pas vous convenir ou qui pourraient être améliorées.

Comment un outil en ligne peut-il vous orienter dans le choix d’un nouveau contrat ?

Nous ne sommes pas tous du métier, ni apte à (correctement) négocier. Voici la marche à suivre. Une fois les termes de votre contrat actuel étudiés, identifiez vos besoins et objectifs en matière d’assurance emprunteur. L’intérêt est de changer et d’avoir de meilleures garanties. Vous pourriez par exemple rechercher une couverture plus complète, des mensualités moins élevées ou encore des conditions plus flexibles. Prenez aussi en compte votre situation financière, votre état de santé et vos projets futurs lors de cette évaluation ! Une fois cet état des lieux effectué, vous aurez toutes les clés. Vous pourrez ensuite comparer les différentes solutions avant de changer votre contrat d’assurance emprunteur grâce à un outil en ligne simple et rapide à utiliser comme ici !

Pourquoi faire appel à un courtier en assurance de prêts ?

Pour son expertise et ses conseils personnalisés : il est à même de comprendre les différentes options disponibles sur le marché et les spécificités de chaque contrat d’assurance,

Pour rechercher et comparer les offres : de manière approfondie, et grâce à sa connaissance du marché, il saura dénicher les meilleures options pour votre projet,

Pour faire des économies : il peut négocier avec les compagnies d’assurance et obtenir des tarifs préférentiels, voire des réductions sur les primes,

Pour gagner du temps et simplifier vos démarches : confier les travaux de recherche chronophages et fastidieux à un expert du secteur,

Pour bénéficier d’une assistance lors des réclamations et des sinistres : il vous épaulera et vous conseillera dans ce processus, vous aidera à comprendre vos droits, vous orientera, préparera et soumettra les documents nécessaires, négociera avec la compagnie d’assurance pour obtenir un règlement équitable et rapide.

Que dit la loi sur le changement de contrat ?

Elle a évolué depuis le 1er septembre 2022 ! Désormais, tous les emprunteurs (y compris ceux ayant un contrat en cours) peuvent changer leur assurance emprunteur à tout moment, sans attendre leur première année de contrat et sans frais. Grâce à la loi Lemoine, il est possible de résilier votre contrat d’assurance emprunteur si le nouveau respecte les garanties minimales exigées par votre établissement bancaire.