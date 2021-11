Gestion de Patrimoine

WiSEED, plateforme leader en investissement digital, lance une collecte pour Biointrant, société basée à Pertuis (84) et spécialisée dans l’identification et la production de bactéries phytobénéfiques destinées à la protection et la croissance des plantes. Les 300,000 euros visent à financer le développement règlementaire et industriel.

La nature au centre de l’agriculture pour réduire l’utilisation d’engrais et de phytosanitaires

Essaimage du laboratoire LEMiRE (CEA, CNRS, Université Aix-Marseille), BioIntrant développe, pour le secteur agricole, des biostimulants et biopesticides à partir de bactéries rhizosphériques. Les biosolutions de BioIntrant permettent d’optimiser et de réduire l’utilisation d’intrants chimiques.

Pour identifier des bactéries d’intérêt, Biointrant s’appuie sur une technologie de découverte unique et une plateforme bioinformatique propriétaire. Celle-ci est composée d’une collection de 3000 souches bactériennes caractérisées et séquencées, de bases de données expertes associant séquences génomiques et fonctions biologiques, ainsi que des algorithmes qui croisent les informations de cette collection et des bases de données pour identifier les bactéries les plus adaptées à chaque problématique agricole donnée.

A ce jour, BioIntrant a identifié plus d’une quinzaine de souches microbiennes (substances actives) qui ont été testées in vitro et in planta pour des applications de biostimulation et de biocontrôle. La société a obtenu, en janvier 2021, l’autorisation de commercialiser huit produits biostimulants en Allemagne, pour des applications en grandes cultures, cultures de spécialité et maraîchage. Elle a également obtenu, en juin et août 2021, les autorisations de mise sur le marché (AMM) en France par l’ANSES pour deux produits biostimulants : M-Nod (AMM n°1210547) et Rhizal (AMM n°1210548), pour des applications en grandes cultures, cultures de spécialité et maraîchage. Ces produits sont en phase finale d’évaluation chez plusieurs clients et devraient être commercialisés à partir de 2022.

BioIntrant a fait le choix d’un modèle de production internalisée et de distribution externalisée.Les fonds levés permettront de financer l’enregistrement de biostimulants en tant que produits et de biopesticides en tant que substances actives, ainsi que la construction d’une unité industrielle.

Jean-Marc Clerc, directeur général de WiSEED Transitions : « Notre plateforme de financement participatif est historiquement engagée au service des start-up et des PME qui innovent dans le champ de la transition énergétique et de la croissance verte. Biointrant est une entreprise pionnière dans le domaine des bactéries phytobénéfiques qui s’appuie sur le meilleur de la recherche académique française. Le modèle économique de Biointrant, basée sur une maitrise de la production, en interne, et la négociation de partenariats pour la distribution permet de maitriser le besoin en capital et le risque tout en ouvrant de solides perspectives de croissance dès 2022. »

Renaud Nalin, directeur et co-fondateur de Biointrant : « Les pratiques agricoles sont aujourd’hui caractérisées par une surconsommation d’engrais et de produits phytosanitaires dans un contexte d’altération et d’épuisement des sols. A l’instar des probiotiques, chez l’homme, les bactéries de Biointrants permettent aux agriculteurs de restaurer les équilibres biologiques au sein de leurs terres, de façon naturelle et durable. Biointrant s’est appuyée sur 30 ans de recherche en microbiologie des sols pour mettre au point une plateforme d’identification unique de bactéries d’intérêt, beaucoup plus spécifiques et efficaces que les solutions microbiologiques existantes. Les biostimulants et biopesticides que nous développons constituent des alternatives aux intrants chimiques classiques qui représentent aujourd’hui un marché de près de 5,6 milliards d’euros. »