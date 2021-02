WEBCONFERENCE - CPR AM : Focus Inflation et Focus inflation US - Mardi 9 février 2021 à 9h30

L’inflation, c’est maintenant.

Vous connaissez notre expertise obligataire « Inflation sans risque de taux ».

A plusieurs reprises nous avons connu « des faux départs »… 2021 ne serait-elle pas l’année de l’inflation ?

Dans un environnement de taux historiquement bas et à l’heure où nous recherchons tous du rendement, il nous semble que CPR Focus Inflation et CPR Focus Inflation US sont un excellent moyen de vous prémunir contre d’éventuelles remontées de taux et de vous exposer à une remontée des prix qui viendra des matières premières lors du redémarrage de l’économie réelle.

Nos experts vous démontreront que tous les ingrédients sont présents pour une remontée des anticipations d’inflation en 2021 dans notre prochaine webconférence qui se tiendra :

Mardi 9 février 2021 de 9h30 à 10h

