CPR AM - Présentation de l’étude de l’Investissement Responsable de 2021 - Jeudi 27 janvier 2022

CPR Asset Management et le cabinet Insight AM sont heureux de vous convier à la présentation des résultats du Baromètre 2021 « Les épargnants et l’Investissement Responsable ».

Cette 3ème édition met en lumière l’évolution de la connaissance et de l’appétence des épargnants français pour les produits d’épargne responsable et mesure en parallèle les convictions et l’appropriation du sujet par les conseillers financiers.

Conférence digitale et interactive

Jeudi 27 janvier 2022 de 14h30 à 15h30

Les conclusions de l’étude Investissement Responsable seront présentées par :