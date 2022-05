Déjeuner conférence #OceanTour avec les participations exceptionnelles de Maud Fontenoy et Jean Jouzel – 14/06/2022

​​​​​​​​​​​​Saviez-vous que l’écosystème économique marin représente la 7ème puissance économique mondiale ?

Le 14 juin 2022, les équipes de CPR AM auront le plaisir de vous présenter leur nouvelle solution d’investissement dédiée à l’écosystème économique marin qui vise à préserver de façon durable une ressource vitale pour les êtres humains et la planète.

En se positionnant en faveur des océans, CPR AM enrichit son expertise Climat à destination des investisseurs désireux de contribuer au financement de la transition énergétique.

Lors de ce rendez-vous à ne pas manquer, vous vivrez une expérience immersive dans un lieu unique à Paris en compagnie d’intervenants passionnants et inspirants sur le thème !

Avec les présences exceptionnelles de :

Maud FONTENOY

​Navigatrice, ambassadrice auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les classes de Mer, et Présidente de la Maud Fontenoy Foundation. ​​​​​​​

Navigatrice aux multiples exploits et premières féminines, en solitaire, à la rame et à la voile, Maud Fontenoy s’engage avec enthousiasme pour la sauvegarde de l’environnement.

Plus spécifiquement, celui des océans et du littoral. Son combat : informer et sensibiliser le plus grand nombre sur les effets visibles de la pollution et du réchauffement climatique sur les océans. ​​​​​​​

Pionnière et passionnée des océans depuis sa toute jeune enfance, elle est la première femme à entreprendre, à l’âge de 25 ans, la traversée de l’ocean Atlantique nord dans le sens ouest-est.

----

Jean JOUZEL

Climatologue et vice-président du GIEC (de 2002 à 2015)

Passionné et engagé pour le climat, Jean Jouzel reçoit la médaille d’Or du CNRS en 2002. Dans le cadre de ses fonctions de vice-président du GIEC, Jean Jouzel obtient, par la suite, le prix Nobel de la Paix en 2007 pour son rôle de lanceur d’alertes sur l’urgence environnementale.

Membre et expert à l’ONU, il apporte sa contribution à plusieurs sociétés savantes et académies dont l’Académie des sciences américaines depuis 2014. ​​​​​​​

Médiatisé pour sa contribution au sein du GIEC et de l’ONU, Jean Jouzel construit sa notoriété grâce à ses analyses du Groenland et de la glace de l’Antarctique.