Le 9.30 du Club Comptoir - 07/04/2021 - First Eagle Amundi International Fund

Chers partenaires,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochain rendez-vous Le 9.30 du Club Comptoir dédié à First Eagle Amundi International Fund.

Un moment de partage de 30 min avec Vincent Roynel qui animera la séance et Alexandra Barradas qui reviendra sur l’approche très particulière de la gestion First Eagle et les bienfaits du fonds dans une allocation d’actifs.

Vous pouvez d’ores et déjà préparer vos questions !

Mercredi 7 avril 2021 de 9h30 à 10h00

Vous pouvez également rejoindre la conférence par téléphone :