Les Jetson, dessin animé à succès des années 1960, ont captivé l’imagination du public à travers leur vision futuriste d’un monde fait de voitures volantes, de robots assistants et de technologies spatiales. Parmi les éléments les plus emblématiques de ce dessin animé, la voiture volante symbolisait l’éternelle fascination de l’humanité pour les déplacements dans les airs. La voiture volante des Jetson représentait la concrétisation ultime du rêve associé à la possibilité d’un monde dans lequel nous pourrions nous élever au-dessus du trafic routier et des embouteillages, en explorant une nouvelle dimension de mobilité et d’aventure.

Bien que nous ne disposions pas des voitures volantes imaginées dans ce dessin animé, l’aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de Joby Aviation nous conduit rapidement vers un monde dans lequel nous pourrions bien nous rapprocher des Jetson.

L’eVTOL de Joby

L’eVTOL (pour « vertical take-off and landing ») est un aéronef à la croisée des chemins entre un drone et un hélicoptère. D’après Joby Aviation, il constitue un moyen de transport individuel quotidien plus rapide, moins polluant et plus intelligent. Dans le cadre d’un service de covoiturage aérien, cet aéronef transportera des passagers depuis le centre-ville de New York jusqu’à l’aéroport JFK en seulement 7 minutes, alors que ce même trajet en voiture peut nécessiter jusqu’à 49 minutes dans des conditions optimales et sans trafic routier [1].

L’eVTOL offre par ailleurs de nombreux autres avantages. Sa capacité de décollage et d’atterrissage à la verticale lui permet d’accéder plus facilement aux zones urbaines. Alimenté par des moteurs électriques à batteries lithium-ion, à l’instar d’un véhicule électrique, il ne génère aucune émission, et vole silencieusement. Il est également rapide, et peut atteindre une vitesse maximale de plus de 200 miles (environ 320 kilomètres) par heure. Par ailleurs, comme l’explique Joby Aviation, il peut accueillir un pilote et jusqu’à quatre passagers, ce qui rend l’expérience de vol davantage comparable à la facilité d’un trajet en SUV qu’aux tracas d’un embarquement.

Votre taxi électrique volant est arrivé

En juin 2023, Joby Aviation a obtenu un certificat spécial de navigabilité auprès de l’US Federal Aviation Administration (FAA) pour son premier prototype de production, fabriqué sur sa chaîne de production pilote située à Marina, en Californie, ce qui a constitué une étape majeure. Ce certificat permet à la société de commencer les tests de vol avec le prototype. Cet aéronef devrait devenir le tout premier eVTOL à être livré à un client, sur la base aérienne militaire d’Edwards en 2024, dans le cadre d’un contrat avec l’armée de l’air américaine. Bénéficiant d’un soutien substantiel de la part de son partenaire stratégique Toyota, Joby se prépare pour la certification de la FAA et la production à grande échelle. Cette avancée constitue une étape majeure dans son parcours en direction de l’aviation durable, et il est prévu que les opérations commerciales de transport de passagers débutent en 2025, dans le cadre d’un partenariat récemment conclu avec Delta Air Lines pour proposer des vols zéro émission [2].

Pour le citoyen moyen, le coût de l’utilisation d’un eVTOL par rapport à celui d’un Uber sera également un facteur important lorsqu’il s’agira de décider de passer ou non par les airs. En 2021, le fondateur et PDG de Joby, JoeBen Bevirt, a confié au Washington Post que la société espérait lancer ses services en proposant un prix moyen de 3 dollars par mile (1,6 km), comparable à celui d’un taxi ou d’un Uber, pour ensuite passer en dessous de 1 dollar.

Source : Source : WisdomTree, Bloomberg, données du 14 septembre 2023. Les performances historiques ne garantissent pas les performances futures, et tout investissement est susceptible de perdre de la valeur.

Décarboner l’aviation

Chez WisdomTree, nous pensons que les eVTOL constituent un élément crucial dans la gamme enthousiasmante des technologies qui contribuent à la décarbonation de l’aviation. Les grands aéronefs se tournent de plus en plus vers les carburants durables, afin de réduire significativement les émissions tout en conservant le recours aux moteurs internes à combustion. L’hydrogène émerge par ailleurs en tant que futur carburant viable pour l’aviation, Airbus prévoyant de tester un moteur à hydrogène sur un A380 dès 2026. Les vols alimentés par batteries devraient rendre opérationnels les aéronefs de taille plus réduite. La réussite de Joby Aviation et de plusieurs autres entreprises opérant dans le développement des eVTOL encouragera probablement d’autres sociétés à électrifier leurs aéronefs.

Chez WisdomTree, nous considérons l’électrification de l’aviation comme un sous-secteur très intéressant sur la chaîne de valeur des batteries. Les technologies émergentes, en particulier celles qui captivent l’imagination du public, peuvent connaître différents cycles d’engouement. En juin 2023, lorsque Joby Aviation a annoncé avoir obtenu de la FAA l’autorisation de faire voler son prototype, le cours de l’action s’est immédiatement envolé. Naturellement, il s’est stabilisé depuis, mais il continue d’enregistrer une solide croissance en glissement annuel. En cette année au cours de laquelle les médias ont principalement insisté sur Nvidia et l’intelligence artificielle, le rendement en glissement annuel de 107 % de Joby Aviation (au 14 septembre 2023) a quelque peu échappé aux radars. Pour autant, ce rendement souligne le potentiel des acteurs émergents du monde technologique.

Il reste encore à Joby à livrer des eVTOL à ses clients, et il est compréhensible que l’entreprise n’enregistre pas encore de résultats financiers positifs. Tout cela est à venir. Pour l’heure, il est temps d’attacher vos ceintures.