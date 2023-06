Ce mois de mai a fait plus qu’effacer pour les foncières cotées le modeste rebond d’avril confirmant la défiance des investisseurs sur ce segment de marché. La crainte que la hausse des loyers ne puisse pas compenser la hausse des coûts de financement l’explique probablement en partie.

Au-delà, l’immobilier en bourse paraît avoir perdu sa boussole : la corrélation avec les taux d’intérêts, qui était pourtant quasi-infaillible jusque-là, a un impact moins systématique sur l’évolution boursière du secteur. Cette désunion est compréhensible. Même si l’essentiel du travail de resserrement monétaire est aujourd’hui derrière nous, l’inflation demeure encore matériellement supérieure aux objectifs des banques centrales des deux côtés de l’atlantique.

La dissipation du brouillard sur le scénario de taux est primordiale pour notre industrie car il donne le « La » de toute décision financière. Encore récemment, les acteurs économiques n’arrivaient pas à s’accorder ce qui explique l’effondrement des volumes d’investissements en immobilier en Europe (en baisse de 59% sur le premier trimestre 2023).

Or, seule une reprise significative des transactions confortera les marchés boursiers sur la pertinence ou non des expertises des foncières et des valorisations boursières du secteur (décote moyenne par rapport aux ANR sur le secteur de 35% induisant une baisse de 21% de la valeur des actifs, source Barclays au 12/06).