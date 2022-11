Le chômage est resté très bas dans la plupart des pays et les marchés boursiers se sont également redressés, surtout en Europe. Une évolution qui va durer ?

L’économie mondiale s’est nettement améliorée récemment. Les consommateurs américains continuent de dépenser beaucoup d’argent. Il s’agit principalement de l’épargne accumulée pendant la pandémie de covid. Alors que les consommateurs européens ont souffert des prix élevés de l’essence, le prix de l’essence aux États-Unis a chuté : de plus de 5 dollars le gallon en juin à moins de 4 dollars. Un prix encore élevé à leur échelle, mais avec une tendance rassurante. Pour cette raison et en raison de la pénurie de main-d’œuvre, les consommateurs restent assez confiants. Si les dépenses de consommation avaient baissé en même temps que le revenu réel, nous aurions déjà connu une grave récession aux États-Unis.

En Europe, la confiance a baissé en raison de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix de l’énergie qui en a résulté. La production industrielle allemande a chuté de 15 % depuis février. Mais dernièrement, le climat s’est éclairci. La détente de la situation de l’approvisionnement a entraîné une augmentation des dépenses d’investissement (CAPEX) dans les trois grands pays industrialisés au troisième trimestre, de 18 % en rythme annualisé selon les estimations de J.P. Morgan. Les ventes de voitures ont également repris en Europe et aux États-Unis. En effet, les consommateurs européens ont pu souffler un peu. Les données économiques sont certes corrigées des variations saisonnières, mais dans le monde réel, il en va autrement. Les prix élevés de l’énergie ont moins pesé sur les ménages de l’hémisphère nord cet été que ce que l’on craignait. Alors que l’inflation s’est envolée, le chômage est resté remarquablement bas. Pendant ce temps, les réservoirs de gaz allemands se sont remplis et les craintes de pannes de courant et de rationnement pendant l’hiver ont diminué.

Au cours des dernières semaines, les prévisions de croissance d’ici à la fin de l’année ont été revues à la hausse, tant pour les États-Unis que pour l’économie de la zone euro. Bien que ces prévisions ne soient pas élevées, elles contrastent nettement avec les fortes révisions à la baisse qui ont eu lieu jusqu’à présent.

La récession est-elle donc évitée ?

Malheureusement, ce n’est pas le cas. Bien que l’inflation globale soit en baisse aux États-Unis, la pression intérieure reste forte. Les salaires et les loyers augmentent rapidement. Certes, l’effet retardé du dollar fort, l’assouplissement des restrictions de l’offre (surtout pour les voitures), la baisse des prix des matières premières et les effets de base font pression sur l’inflation. Mais tant qu’il n’y aura pas de détente sensible sur le marché du travail, la Fed continuera à resserrer sa politique monétaire. Personne ne sait avec certitude où cela mènera les taux d’intérêt, pas même la Fed. A mon avis, les Etats-Unis ont toutefois besoin d’une récession pour que l’inflation atteigne durablement son objectif. J’estime qu’un taux d’intérêt de 5 %, tel qu’il est actuellement fixé dans les prix, pourrait suffire. Le risque est que les taux d’intérêt doivent éventuellement augmenter encore plus.

Si je me trompe et que le taux directeur reste inférieur à 5 %, ce sera parce qu’une récession se produira au cours du premier semestre 2023. En effet, certains signes indiquent que la hausse des investissements est déjà terminée. Après un troisième trimestre fort, les estimations prévoient au mieux une croissance nulle au quatrième trimestre. Et les consommateurs européens vont devoir faire face à des factures énergétiques élevées. Certes, les gouvernements sont intervenus - l’Allemagne a mis de côté un montant considérable de 200 milliards d’euros, soit 5,2 % du PIB, pour soutenir à la fois les consommateurs et les entreprises - mais la facture sera toujours bien plus élevée.

Une récession est donc toujours en vue, tant aux États-Unis que dans la zone euro.

Et qu’en est-il de la Grande-Bretagne ? On a beaucoup parlé des prévisions d’automne de Jeremy Hunt. Elle reporte une grande partie des coupes budgétaires après les prochaines élections (qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025). Mais la contraction réelle des revenus demeure. Selon l’Office for Budget Responsibility, les revenus réels vont baisser d’un étonnant 7 % cette année et l’année prochaine.

Les consommateurs britanniques ont leurs propres réserves, dans lesquelles ils ont probablement puisé ces derniers mois. Et l’automne a été remarquablement doux, si bien que les factures d’énergie sont restées basses. Mais l’hiver est à nos portes et, malgré le programme d’aide du gouvernement, les prix de l’énergie ont doublé depuis l’année dernière et augmenteront encore de 20 % en avril.

Malgré les mesures d’austérité imposées par Hunt, les impôts déguisés augmentent, et cela est particulièrement sensible en période d’inflation élevée. Contrairement à l’Europe et aux États-Unis, les prévisions de croissance pour la Grande-Bretagne n’ont pas été revues à la hausse. Elles ont continué à évoluer vers le bas. Il est probable que le Royaume-Uni soit déjà entré en récession. Le chômage reste faible, mais cela ne peut pas durer.

La bonne nouvelle, c’est que l’inflation devrait rapidement baisser ici et ailleurs dès que la récession s’installera. Les marchés sont aujourd’hui beaucoup plus flexibles qu’auparavant. Les déséquilibres qui étaient typiquement à l’origine de récessions profondes et prolongées ont en grande partie disparu. Je pense que les nouvelles concernant l’économie mondiale, y compris la Grande-Bretagne, seront beaucoup plus positives à la fin de l’année prochaine qu’au début de l’année.