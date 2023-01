Les indices, sont, en effet, aidé par la réouverture de la Chine, qui s’est faite plus rapidement que prévue, et bien que le nombre d’infections explose actuellement, les investisseurs anticipent un fort rebond de l’économie par la suite et passent au-delà des risques à venir au cours des prochaines semaines.

Par ailleurs, la forte hausse observée sur les indices américains en fin de semaine dernière, permet de soutenir le rebond des marchés en ce début de semaine.

Alors que les marchés américains évoluaient sans tendance depuis plusieurs semaines, les dernières données économiques décevantes de vendredi ont permis aux marchés de rebondir et pourraient maintenant conduire à la reprise d’une certaine tendance haussière.

L’indice non-manufacturier de l’ISM est tombé sous les 50, soit en zone de contraction de l’activité, alors que le consensus attendait une stabilité par rapport au chiffre précédent, au-delà des 55.

Ainsi, les investisseurs anticipent une politique monétaire accommodante plus rapidement que prévue, alors que l’inflation continue de se tasser mois après mois. Les discours des membres du FOMC la semaine dernière n’ont eu aucun effet sur les marchés, bien qu’ils prônaient la poursuite de la hausse des taux, pendant plus longtemps que prévu initialement.

Jerome Powell, demain, pourrait annoncer le même type de perspectives, pendant que le marché conserve son indifférence et poursuit son rebond entamé vendredi. Par ailleurs, les chiffres de l’inflation attendus vendredi, pourraient conforter les investisseurs dans leur idée d’une politique monétaire accommodante dès 2023.

En fin de semaine, nous serons également attentifs au début de la saison des résultats des entreprises aux Etats-Unis, avec les grandes banques américaines attendues ce vendredi.

Ces dernières pourraient montrer des résultats solides et supérieurs aux attentes, car celles-ci ont été fortement abaissées dernièrement. De plus, l’activité de taux devrait compenser largement l’activité de trading qui pourrait avoir montré quelques faiblesses en 2022. Nous serons en revanche attentifs à l’évolution des mises en réserve pour risques de créances clients.

Du côté des statistiques, la semaine sera plus légère que la semaine dernière, mais pourrait soutenir à nouveau un rebond des marchés. Nous surveillerons tout de même l’inflation à Tokyo la nuit prochaine, qui pourrait faire ressortir une nouvelle accélération de l’IPC. Jeudi, ce sera l’inflation aux Etats-Unis qui sera suivie et pourrait montrer une nouvelle forte baisse de la hausse des prix, permettant un nouveau soutien aux marchés.

Vendredi, sera une journée un peu plus chargée avec les chiffres sur le commerce extérieur en Chine, puis de nombreuses données au Royaume-Uni, avec le PIB, la production manufacturière et la production industrielle. Nous suivrons ensuite, l’IPC en France puis en Espagne, avant les indices de prix et de confiance aux Etats-Unis l’après-midi.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est venu casser à nouveau le seuil des 17 000 dollars et pourrait venir tester la résistance majeure à 17600$. En revanche, tant que le Bitcoin ne valide pas le dépassement des 18200/18400, avec un maintien au-delà des 17600 dollars, la tendance reste baissière.