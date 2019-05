Investment Banking

L’investissement de Bpifrance témoigne de sa confiance dans la pertinence de la stratégie de Valeo et du potentiel de croissance de celle-ci et contribuera à renforcer la position de Valeo en tant qu’acteur majeur des trois révolutions technologiques du secteur automobile, à savoir l’électrification, la voiture autonome et la mobilité digitale.

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de Valeo soutiendra la nomination dans les prochaines semaines d’une personnalité choisie en commun avec Valeo pour représenter Bpifrance qui siègera au Conseil.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général, déclare : « Nous nous réjouissons de compter de nouveau Bpifrance parmi nos actionnaires institutionnels de long terme pour nous accompagner durablement dans notre développement. Ce retour de Bpifrance au capital de Valeo est un signe fort de la solidité de notre stratégie axée sur des produits innovants dans un marché automobile en pleine mutation. »