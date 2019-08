Il a fallu un week-end au président américain pour revenir sur ses menaces et annoncer que la Chine souhaitait se remettre à la table des négociations, afin de régler leurs différents commerciaux avec les États-Unis par le dialogue. Or les représentants du parti démentent cette version et précisent qu’il n’y a eu aucun échange en ce sens durant le week-end.