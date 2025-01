DeepSeek AI, une entreprise chinoise fondée en 2023, a récemment bouleversé le paysage de l’intelligence artificielle en développant un modèle surpassant des références américaines telles qu’OpenAI 4.0 et LLAMA 3.1. Cette avancée remet en question l’hégémonie américaine, historiquement soutenue par des restrictions sur l’exportation de puces avancées vers la Chine.

Depuis 2018, les États-Unis ont imposé des limitations strictes sur la vente de machines de lithographie et de semi-conducteurs à la Chine, visant à freiner ses progrès en IA et à conserver la primauté dans le développement de l’intelligence artificielle générale (AGI). Ces mesures ont contraint l’industrie chinoise à réorienter ses efforts, notamment après la chute de géants comme Huawei, vers des technologies de puces plus anciennes.

Malgré ces obstacles, DeepSeek a réussi à contourner les limitations matérielles en optimisant le logiciel. En utilisant des cartes graphiques Nvidia H800, dotées d’une bande passante et d’une interconnexion réduite, l’entreprise a développé un modèle aussi performant que ceux des leaders américains. De plus, DeepSeek a choisi de rendre son modèle open source, offrant ainsi à la communauté mondiale un accès libre à cette technologie.

Cette innovation démontre que, face à l’adversité, l’ingéniosité humaine peut surmonter les contraintes matérielles par des avancées logicielles. Le logiciel, en tant qu’entité intangible, échappe aux régulations et aux barrières commerciales, surtout lorsqu’il est partagé librement. Cette approche réduit la dépendance aux cartes graphiques de dernière génération pour entraîner des modèles performants, ce qui pourrait remettre en question les plans d’investissement des géants américains et affecter le chiffre d’affaires de sociétés comme Nvidia et Broadcom.

En effet, le 27 janvier 2025, l’annonce de DeepSeek a provoqué une chute significative des actions de Nvidia, avec une perte de 17 %, contribuant à une diminution de 1 000 milliards de dollars de la valeur du marché technologique.

Cette situation illustre que les tentatives de freiner les concurrents par des restrictions peuvent parfois engendrer des adversaires encore plus redoutables. Plutôt que de blâmer la Chine pour le récent krach boursier lié à l’IA, il serait pertinent de reconnaître que les politiques américaines ont, en partie, conduit à cette remise en question des revenus des géants technologiques.