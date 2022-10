Notre monde est en train de changer et l’économie mondiale est à un point d’inflexion. La montée des tensions géopolitiques, marquée par la guerre en Ukraine, a poussé les prix de l’énergie à des niveaux sans précédent, ce qui alimente un choc inflationniste menaçant à la fois les consommateurs et l’industrie. L’impact de la guerre sur la hausse des prix des denrées alimentaires est également aggravé par l’évolution des conditions météorologiques – alors que la crise climatique continue de se répandre dans nos vies quotidiennes.

Il est clair que nous devons relever les défis de notre mode de vie actuel en adoptant de nouvelles approches pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et la consommation d’énergie. En plus d’accélérer le passage à la production d’énergie renouvelable et alternative, le monde doit devenir plus efficace sur le plan énergétique.

Nous voyons des opportunités majeures de changement durable dans les processus industriels, les systèmes de transport et la construction intelligente. Par exemple, les systèmes de construction intelligents peuvent réduire considérablement la consommation d’énergie et augmenter les économies d’énergie, ce qui réduit les impacts environnementaux et réduit les coûts. Dans les logements durables, les techniques et matériaux de construction écologiques, ainsi que les appareils innovants, peuvent réduire la consommation d’énergie de 33 % en moyenne. [1]

Bien que nous comprenions tous l’importance de la transition verte pour l’avenir de la planète, la durabilité n’est plus le seul moteur du changement - car la crise énergétique actuelle démontre la justification économique claire pour repenser le statu quo. Heureusement, l’innovation technologique continue qui peut soutenir l’évolution que nous devons faire est à portée financière.

Impacts environnementaux et sociétaux

Il sera impératif d’identifier des leaders durables dans le domaine des actifs réels pour mettre en œuvre des changements à court et à long terme. Alors que les industries des infrastructures et de l’immobilier sont responsables de la moitié de toutes les émissions de carbone aujourd’hui, ces secteurs représentent également près des trois quarts des dépenses en capital actuelles pour les initiatives mondiales à faible émission de carbone. Les sociétés d’actifs immobiliers sont à l’avant-garde de l’action nette zéro, en investissant dans des initiatives vertes telles que l’installation de fermes solaires, la modernisation des lignes de transmission et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Bien que l’accent ait été mis sur les effets environnementaux, nous ne devons pas négliger l’énorme impact sociétal de l’augmentation des dépenses en actifs immobiliers durables. Le développement des infrastructures et du logement n’a manifestement pas suivi le rythme des récents changements démographiques et sociétaux dans de nombreuses régions du monde, et des investissements majeurs sont nécessaires pour garantir que ces actifs soient à l’épreuve du temps.

Les caractéristiques des actifs réels attirent également les investisseurs dans le climat économique actuel. Soutenues par des besoins essentiels - tels que le logement, l’électricité, les transports et les communications - ces entités sont souvent des entreprises de type monopole, affichant des rendements contractuels ou réglementés, qui fournissent un socle solide de stabilité en période de crise économique.

De plus, la grande majorité des actifs réels ont la capacité de répercuter les hausses de prix - c’est pourquoi l’espace des actifs réels a historiquement surperformé les actions mondiales pendant les périodes d’inflation supérieure à la moyenne.

Les entreprises à la pointe du changement

L’opportunité d’investissement pour garantir que les infrastructures et les actifs immobiliers existants répondent aux besoins changeants de la société devrait représenter plus de 130trn$ [2] au cours des trois prochaines décennies Nous assistons déjà à une multitude d’opportunités attrayantes - liées aux thèmes de la gestion environnementale et sociale et de l’évolution technologique.

LINK, un propriétaire immobilier diversifié dont le siège est à Hong Kong, s’est engagé à atteindre le net zéro (neutralité carbone) d’ici 2035 avec un objectif intermédiaire pour 2025. Conformément à son engagement envers la norme SBTI, la société cherche à construire 100 % de bâtiments écologiques dans son portefeuille d’ici 2025/2026 et a déjà réduit son intensité d’émission de carbone de 15 % par rapport à 2021/2022*

Un autre exemple est National Grid, le propriétaire des réseaux de transmission d’électricité critiques au Royaume-Uni, et une entreprise à la pointe de la gestion environnementale. Entre 2022 et 2026, National Grid devrait entreprendre des dépenses en capital de 30 à 35 milliards de livres sterling pour s’assurer que le Royaume-Uni soit en mesure d’atteindre ses objectifs net zéro.*

En tant que leader de la transformation technologique, le groupe portugais de services publics d’électricité EDP est un phare de l’innovation en matière de décarbonisation. C’est l’un des plus grands développeurs d’énergie renouvelable au monde, générant 24,7 GW qui dessert neuf millions de clients. EDP a actuellement un objectif de capacité d’hydrogène de 1,75GW d’ici 2030, alors qu’il maintient son objectif d’abandonner toute production de charbon d’ici 2025 et de fonctionner avec une capacité renouvelable de 100% d’ici la fin de la décennie. * Et dans le cadre de la gestion sociale, des entreprises comme Ventas – le FPI de soins de santé diversifié avec 1 200 propriétés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni – sont bien positionnées. Ventas bénéficie de tendances séculaires, notamment la démographie des logements pour personnes âgées et l’accélération de la demande des cabinets médicaux et des marchés des sciences de la vie. Alors que la population âgée des États-Unis connaît une croissance significative, l’offre de logements pour personnes âgées dans le pays a chuté de 66% depuis 2017. *