Marchés des Capitaux

Le Groupe poursuit l’objectif d’accroître sa notoriété et de saisir ainsi de nouvelles opportunités. Oxatis, créé en 2001, est devenu l’expert technologique du SaaS (Software as a Service) e-commerce

Après une réunion de lancement réalisée début janvier 2018, les étapes de l’opération se sont déroulées en un temps record, avec une clôture des comptes au 31 décembre 2017, un document de base enregistré fin mars, un prospectus visé début avril, et les négociations des actions sur le marché Euronext Growth qui ont démarré le 24 avril 2018 !

À cette occasion, Marc Schillaci, président directeur général d’Oxatis a déclaré : « L’entrée en bourse d’Oxatis est une immense fierté pour tous nos collaborateurs ainsi que pour nos partenaires. C’est aussi la consécration d’un long parcours d’entrepreneurs pour Marc Heurtaut et moi-même. Désormais, cette société est aussi la vôtre et c’est le début d’une nouvelle aventure encore plus exaltante pour Oxatis. »

L’équipe Lamy Lexel qui a accompagné cette opération était composée de Vincent Medail, avocat associé, Typhanie Le Gall et Benoît Colson, collaborateurs du département Corporate, Bourse, Fusion-acquisition, Finance. Ils ont assisté Oxatis dans toutes les étapes de cette opération : rédaction du document de base et de la note d’opération, documentation corporate, relations avec l’Autorité des Marchés Financiers, etc. Avec cette nouvelle opération, Lamy Lexel conforte ainsi son expertise en matière d’IPO et de suivi des sociétés cotées, qu’elle développe depuis de nombreuses années.

Autres acteurs de l’opération :

Sponsor Finance : listing sponsor

Portzamparc et Gilbert Dupont : chefs de file et teneurs de livres associés

KPMG : commissaire aux comptes