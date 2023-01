L’étude d’Aeon Investments avec des family offices, contrôlant plus de 98,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a révélé que 90 % s’attendent à une demande accrue des investisseurs pour des actifs illiquides au cours des deux prochaines années. Environ 12 % prévoient que la demande augmentera considérablement.

L’étude de la société d’investissement axée sur le crédit basée à Londres et disposant de family offices au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne et dans les régions nordiques leur a demandé de classer les raisons de l’augmentation de l’allocation à la dette privée.

Il a constaté que la principale raison est leur besoin de se protéger de l’incertitude macroéconomique avec des investissements en dette privée offrant souvent des stratégies offrant un coupon à taux variable qui a le potentiel d’être une couverture naturelle contre l’inflation.

Les family offices ont également mis en avant le fait que la dette privée offre de nouvelles opportunités d’investissement et une gamme croissante d’actifs ainsi que son rôle dans la diversification des portefeuilles et l’accès aux avantages ESG dans les sous-classes d’actifs de la dette privée.

L’étude d’Aeon a révélé un large consensus sur le fait que les instruments de dette privée de la plus haute qualité offrent une sécurité. La quasi-totalité (99 %) des personnes interrogées ont indiqué que la combinaison de rendements attractifs et de protections structurelles telles que les clauses restrictives et le rehaussement de crédit offrait un degré élevé de sécurité.

Cela est renforcé par l’attente d’une amélioration de la réglementation dans le secteur - plus d’un quart (26%) s’attendent à des améliorations spectaculaires de la réglementation de la dette privée au cours des deux prochaines années, tandis que 52% s’attendent à de légères améliorations de la réglementation. Evgeny van der Geest, directeur général d’Aeon Investments, a déclaré : “La volatilité continue associée à la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation a mis en évidence l’attrait des actifs illiquides, y compris la dette privée, et les investisseurs s’attendent à une croissance de la demande. Il est de plus en plus reconnu que la dette privée peut offrir des rendements attractifs et des niveaux de protection élevés, ce qui est très précieux dans les conditions macroéconomiques actuelles.”