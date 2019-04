Gestion de Patrimoine

La voiture la plus chère appartient à Kylian Mbappé, qui possède une Ferrari d’une valeur de 486.005 euros. Au deuxième rang, Stevan Jovetic et Dimitri Payet avec une Lamborghini Aventador d’une valeur de 382.210 euros. Thomas Meunier et Adrien Rabiot possèdent tous deux la voiture la moins chère, une Mercedes GLE de 67.000 euros.

La boutique en ligne de pièces détachées auto, Carpardoo, a révélé quelles étaient les voitures des footballeurs les mieux payés du championnat français. Les joueurs de foot aiment dépenser leur argent dans de belles voitures, ce n’est une surprise pour personne, mais cette étude montre que malgré quelques prix extravagants, les valeurs de leurs voitures varient relativement peu entre les joueurs aux salaires les plus élevés et les moins élevés.

Les footballeurs de Ligue 1, aux salaires les plus élevés ont été identifiés, leurs salaires ont été dévoilés et ensuite classés. Puis, les footballeurs présents dans ce Top 20 des plus gros salaires ont été analysés pour souligner leurs investissements automobiles. Les footballeurs ont la réputation de dépenser de manière excessive, mais l’étude démontre que comparé à ce qu’ils peuvent gagner, notamment pour les mieux payés d’entre eux, une voiture même coûteuse, ne représente qu’une petite partie de leur revenus et n’est donc peut-être pas la dépense irresponsable à laquelle on pourrait croire au premier abord.

Pour les footballeurs comme pour tout un chacun, les voitures ne sont pas seulement un moyen de transport, elles peuvent aussi être un symbole de prestige. Cette étude montre de manière intéressante combien les footballeurs les mieux payés sont prêts à investir et quelles voitures restent populaires indépendamment des revenus et des budgets.

Le tableau suivant révèle les 20 footballeurs les mieux payés ainsi que leurs voitures.