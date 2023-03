Selon une enquête [1] réalisée par Tabula Investment Management Limited (Tabula), fournisseur européen d’ETF, 88% des investisseurs professionnels européens s’attendent à ce que les fonds de pension et autres investisseurs institutionnels augmentent leur allocation au marché Fixed Income du Conseil de coopération du Golfe (CCG) au cours des 12 prochains mois, 34% estimant qu’il y aura une augmentation spectaculaire (veuillez consulter le communiqué de presse ci-joint). Par ailleurs, 91 % des personnes interrogés s’attendent à ce que les niveaux d’allocation à cette classe d’actifs augmentent d’ici 2028.

En début d’année, Tabula a lancé le premier ETF d’obligations gouvernementales du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Le Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN) offre une exposition à un large portefeuille d’obligations gouvernementales libellées en USD émises par les six pays du CCG (Arabie Saoudite, EAU, Qatar, Oman, Bahreïn et Koweït).

L’enquête de Tabula menée auprès des investisseurs professionnels européens - fonds de pension, gestionnaires de fonds et de patrimoine, qui gèrent collectivement plus de 250 milliards de dollars d’actifs - a révélé que presque tous (97 %) sont d’accord avec l’idée selon laquelle « investir dans la région du CCG permet aux investisseurs de s’exposer à des pays qui connaissent un développement économique rapide et qui ont des projets ambitieux de libéralisation et de diversification de leurs économies ».

D’ici à 2028, 22 % des investisseurs professionnels européens pensent que le nombre d’ETF offrant une exposition aux obligations souveraines en USD du CCG augmentera considérablement, et 65 % d’entre eux pensent qu’il y aura une légère augmentation. Neuf personnes interrogées sur dix (89 %) s’attendent à ce que cela conduise directement à une augmentation des allocations à cette classe d’actifs.

« Le CCG est la plus grande région productrice de pétrole au monde. Cette situation, associée à des réformes économiques dans toute la région, signifie qu’elle représente une opportunité d’investissement de plus en plus attrayante. Cependant, jusqu’à récemment, il n’existait pas d’ETF obligataire offrant une exposition directe à ce marché. Les obligations souveraines émises par les pays du CCG ont historiquement affiché un ratio de Sharpe supérieur à celui des marchés émergents, tout en offrant des revenus élevés », explique Michael John Lytle, CEO de Tabula.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN)

TGCC vise à répliquer l’indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (ticker : EGCC Index). Développé par Tabula, l’indice est composé d’environ 100 obligations d’État notées AA à B et libellées en USD. Pour être incluses, les obligations doivent avoir une échéance minimale d’un an et un encours minimal de 500 millions USD. L’indice offre une exposition à six pays du CCG et applique un plafond de 25 % par pays. Le TGCC a un rendement actuel de 5,3 % et une durée de 7,6 ans.

Le Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN) est coté à la Bourse de Londres, avec 34 millions de dollars d’encours sous gestion.

À propos de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)